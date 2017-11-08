武漢「台灣農業嘉年華」 劉結一 傅崐萁 徐耀昌喝茶聊交流

2017年11月08日 21:27 中時 王雅芬

花蓮縣長傅崑萁為大陸國台辦副主任劉結一解說花蓮特色觀光。（王雅芬／攝）

苗栗縣長徐耀昌（右二）及武漢台協執行會長楊文賢（右四）一起為武漢農業嘉年華園區內，台灣特色館中來自苗栗在地的知名伴手禮說讚。（王雅芬／攝）

武漢「台灣農業嘉年華」充滿濃濃的台灣元素，熱氣球、野柳女王頭、飛牛牧場都是吸睛的焦點。（王雅芬／攝）

武漢「台灣農業嘉年華」充滿濃濃的台灣元素，熱氣球、野柳女王頭都是吸睛的焦點。（王雅芬／攝）

國台辦副主任劉結一、花蓮縣長傅崐萁、苗栗縣長徐耀昌齊聚客家大院品嚐苗栗道地的東方美人茶。（王雅芬／攝）

第十四屆湖北·武漢台灣周系列活動，武漢「台灣農業嘉年華」，以「暢遊台灣」為主題，宣傳並推介台灣各縣市農特產品及特色觀光景點。透過民間的力量讓台灣民眾分享大陸發展新機遇，也讓大陸民眾有機會認識台灣各縣市精緻農創商品，促進兩岸觀光及農業交流合作與漢台情感融合。

大陸國台辦劉結一副主任8日下午特別親自走訪由台商創辦的武漢「魅力寶島熱動江城-台灣農業嘉年華」，在本次農業嘉年華的主辦單位-武漢市台協執行會長楊文賢及花蓮縣傅崑萁縣長及苗栗縣長徐耀昌的陪同下，參觀了台灣農業特色館、兩岸水產漁業館並品嚐來自台灣苗栗縣的頂級東方美人茶及台灣果醋，讚許武漢市政府支持的農業嘉年華活動是務實支持兩岸民眾交流的體現，未來會陸續設計更多便民政策，讓台灣民眾更有感。

台灣農業嘉年華園區中「苗栗十八鄉鎮，一鄉一特色」在台灣特色館裡透過縮小版的地標與景點，淋漓盡致地展現，彷彿讓人有親臨台灣的感覺，很適合拍照留戀。此外，農業嘉年華活動中，兩岸水產漁業館的入口是一隻座頭鯨模型，這是主辦單位結合中華航空公司推廣花蓮賞鯨遊程的展示，並針對武漢民眾推出搭乘包機暢遊花蓮只要2980人民幣的特惠。現場還有龍膽石斑、鴨嘴鱘等稀有魚種，以「活跳跳」方式讓當地民眾近距離觀賞，每個景點都很吸睛。

據瞭解，湖北籍台灣同胞近20多萬人，常住湖北的台胞則有3500多人。台商出錢出力宣傳推廣台灣特色並搭橋促進兩岸交流，然而再多的努力，只要台灣官員一句話就能打回原點，武漢台協楊文賢執行會長盼望台灣領導人，能體察民意，盡快推出更務實的兩岸政策，貼近兩岸同胞的關注和需求，讓更多的大陸人民願意到台灣觀光、商務或交流，助力兩岸同胞實現人生夢想。

(中時)