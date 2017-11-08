有關義大國賠案 義聯集團以新聞稿回應

2017年11月08日 21:25 中時 林雅惠

有關義大國賠案，義聯集團8日晚間以新聞稿回應，表示回應高雄市政府工務局之聲明如下：

一、「義大世界」開發案所有已興建完成之建物，均依法興建並取得使用執照，並無建物安全及公共安全問題

「義大世界」開發案所有已興建完成之建物，均係依法向政府申請建造執照後，依政府核發之建造執照按圖施工，興建完成後經政府勘驗無誤而核發使用執照，並為所有權登記在案，何違法之有? 又容積管制規定與建物安全及公共安全無涉，此觀之政府有獎勵容積、容積移轉等規定即明。事實上，高雄市區就有很多建案係依政府獎勵容積及容積移轉規定來增加建物容積，經高雄市政府工務局核發建造執照及核發使用執照，也未曾有建物安全及公共安全問題。「義大世界」開發案所有已興建完成之建物，均依法興建並取得使用執照，並無建物安全及公共安全問題。高雄市政府工務局所謂容積涉及建物安全及公共安全云云，並非實在。

二、全區管制案之國家賠償請求

1.本件國家賠償，係根據最高行政法院105年度判字第262號不准申報開工案(即全區禁止開發案)高雄市政府工務局敗訴之確定判決請求，與高雄市政府工務局所指最高行政法院認定義大世界有超額容積建案之3件確定判決無涉。目前業主等對上述3件最高行政法院確定判決表示尊重，惟建物有超額容積情形，業主等得依建築法規申請變更設計解決，對於業主等此項變更設計申請，高雄市政府工務局理應准許。現在高雄市政府工務局卻堅持全面禁止開發行為之管制，明顯違法。

2.縱認「義大世界」開發案內部分建物有超額容積情事，依內政部函示及最高行政法院105年度判字第262號確定判決意旨，政府依法僅能就各該超容積個案分別處理，不得對「義大世界」開發案內其他合法建案或土地為全面禁止開發行為之處分，要極顯然。高雄市政府工務局無視內政部函示及最高行政法院確定判決，行政權無限擴張，悍然對「義大世界」開發案內其他合法建案或土地為全面禁止開發行為之處分，造成「義大世界」開發案之開發全面停擺，各業主損失巨大，而依法請求國家賠償，應屬正當。各業主目前請求賠償金額為截至106年1月1日止之損害額共新台幣91億餘元。

三、撤銷部分使用執照案之國家賠償及損害補償請求

最高行政法院88年度判字第427號、97年度判字第773號、100年度判字第2273號、101年度判字第83號、102年度判字第799號判決意旨一再闡明：「建造執照之核發縱於法不合而有撤銷原因，但未經依法撤銷，其效力依然存在」、「建造執照之核發與使用執照之核發，先後兩程序具有關聯性，起造人按所核准建造執照之設計圖說建築者，即應發給使用執照」、「未撤銷建造執照之前，不得撤銷使用執照」。乃高雄市政府工務局竟在未撤銷各該建造執照之前，逕行撤銷各該建物超容積部分之使用執照，其明顯違法如人在額頭上刻字一樣，路人可見。各業主因此遭受重大損失，而依法請求國家賠償及依信賴保護原則請求損害補償，自屬當然。此撤銷部分使用執照案目前正上訴最高行政法院審理中，設若最終判決業主勝訴確定，高雄市政府工務局自應撤銷其處分，則業主得請求國家賠償金額為自高雄市政府工務局違法處分之日起至該局撤銷處分之日止之損害額，目前業主先請求截至105年12月31日止之損害額共新台幣55億餘元；設若最終判決業主敗訴確定，業主因信賴政府核發之使用執照，花費鉅額資金設置消防、水電工程、相關裝潢及必要設施等等，將全然無用，形同廢墟，各業主等自得依信賴保護原則請求損害補償，目前請求補償金額共新台幣112億餘元，若有其他損失將另行請求。

(中時)