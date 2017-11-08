怎麼這麼甜！貴州修文「7不夠」奇異果在台上市

2017年11月08日 20:59 旺報 李鋅銅

貴州省修文縣「7不夠」獼猴桃，8日在台舉辦首發儀式。貴州頂好果業公司總經理洪顯城（左2）和台灣瓦克國際公司董事長余鐵為（右2）等人共同剪綵。（記者李鋅銅攝）

在大陸赫赫有名的貴州省修文縣「7不夠」獼猴桃（奇異果），終於來到台灣。8日在台北農產運銷公司第一果菜批發市場舉辦首發儀式。許多逛市場民眾在品嘗後翹起大拇指說「綠的怎麼這麼甜！」馬上買走好幾盒。由於試吃現場太熱鬧，還一度造成「小塞車」。

原定上午9時登場的台灣首發儀式，在8點多就有許多好奇民眾經過，看到一旁大大的宣傳看板停了下來。「全部免費試吃！」「來自大陸最有名的貴州修文『7不夠』獼猴桃，保證甜！」宣傳的店家人員切開一個個長圓柱形的嫩果，馬上吸引人群圍觀。

一名抱著小兒子的婦人嚐了一口覺得不錯，馬上挖給小兒子吃，兒子的臉笑了出來，還比出可愛手勢。騎機車經過的家庭主婦，直接在試吃攤前停了下來，才挖了一口到嘴裡。「好甜啊！」「綠的怎麼會這麼甜？」貴州頂好果業公司總經理洪顯城和她們說，剛採收下來甜度是7度，但會越放越甜，最高甜度可達20度。許多騎機車人經過，直接買了兩盒放在踏板上；更多人則是直接抱走。

「7不夠」獼猴桃是由周驥甯教授擔任專家團隊領頭人，跋涉大陸大大小小獼猴桃產區和各大科研院所，搜集了世界上208個獼猴桃品種，2014年在修文建立了60畝的獼猴桃種植區。這款名為「貴長」的品種，是經專家進行人工引種馴化試驗而成的優中之優，先後獲得大陸「國家地理標誌產品保護」「貴州省名牌產品」等榮譽，銷住大陸各地和海外。

洪顯城和台灣瓦克國際公司董事長余鐵為等人，8日上午共同為首發儀式剪綵後，「7不夠」獼猴桃將銷往全台各果菜市場。洪顯城表示，「貴長」屬「中熟」品種，採摘期在每年的9月下旬，周教授的團隊通過科學培育，已篩選出適合修文地理氣候種植的早、晚熟配套品種，形成早、中、晚梯次採摘，拉長了收穫期，讓「7不夠」品牌的發展如虎添翼。

「對於果品的質量和成熟期採摘時點的精準控管，是維持『7不夠』品管的重要因素。」余鐵為表示，採摘時必須保證果品無汙染、無病害、無損傷，才能充分保證「七分甜三分酸」的鑽石口感和營養價值。

(旺報)