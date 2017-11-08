習近平、川普夫婦於慈禧太后最愛暢音閣同賞京劇

中國國家主席習近平與其夫人彭麗媛8日晚間陪同到訪的美國總統川普與夫人梅蘭妮亞，在故宮內著名的京劇戲台「暢音閣」欣賞中國傳統京劇。（圖／美聯社）

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中時電子報
圖中是暢音閣正前方的閱是樓，今日主客川普夫婦與東道主習近平夫婦坐在此觀賞京劇，這棟建築當年是太后、皇帝、后妃、皇子等人觀戲之處，旁邊的廂廊則是王公大臣陪觀的位置。（圖／美聯社）
暢音閣有上、中、下共三層，層與層之間有各種演出用的機關道具，最底下一層有個牌匾題有「壺天宣豫」四字，意指在這空間裡可以容納天地世間所有歡樂，典故出自《後漢書》。（圖／美聯社）

到中國大陸進行國事訪問的美國總統川普與其夫人梅蘭妮亞，在抵達北京後隨即前往故宮紫禁城接受中國國家主席習近平與夫人彭麗媛的茶敘招待，在參觀故宮後於紫禁城內的暢音閣欣賞三齣經典京劇。不過川普夫婦可能不知，演出的暢音閣正是清朝慈禧太后最喜愛的京劇表演場所。

新華社報導，中美兩國元首夫婦觀看了《梨園春苗》、《美猴王》、《貴妃醉酒》三個精彩劇目。來賓們也應中國習俗，在表演當中不斷鼓動掌聲與和喝彩聲。演出結束後，兩國元首夫婦同參加演出的演員們合影。

川普在暢音閣欣賞完京劇後與台上演員握手。（圖／美聯社）
習近平與川普在故宮暢音閣同賞京劇後，與京劇演員們握手合影。（圖／美聯社）

暢音閣是清宮內廷的演戲樓，建成於清朝乾隆41年（1776年），嘉慶間進行擴建。它是是紫禁城內最大的一座戲台，與頤和園內的德和園大戲樓、承德避暑山莊的清音閣大戲樓並稱清代三大戲樓。清末獨攬大權的慈禧太后多數時間居於紫禁城中，鍾愛京劇的她便常在此欣賞京劇。暢音閣的北邊是閱是樓，當時修建此樓是做為皇帝、后妃、皇子等人觀戲之處，旁邊的廂廊則是王公大臣陪觀之處。

暢音閣內分上、中、下三層戲台，面積為210平方公尺，雕樑畫棟之外，舞台面上還設有可以開合的地井及貫通上下層用以運送道具與人員的天井，還有周邊聯通水井的窨井，可為戲台做噴水等特殊效果。戲台邊柱上題有對聯：「動靜葉清音，知水仁山隨所會；春秋富佳日，鳳歌鸞舞適其機。」

(中時電子報)

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