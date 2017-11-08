台灣沒有農業正義 議員要求雲林縣府硬起來

國國土計畫明年將公告實施，雲林縣有一半土地被劃設農業區，縣議員抨擊限縮雲林發展，圖為一名農友烈日巡稻田。（周麗蘭攝）

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明年5月將公告全國國土計畫，雲林縣被歸類於農業發展地區第一類農業用地 6萬2999公頃，占全縣耕地面積一半以上，縣議員8日連番抨擊中央限縮雲林土地使用欺壓農民，要求縣府硬起來。縣長李進勇呼籲中央重新檢討，縣府也會有持續動作讓中央了解土地正義的重要。

縣議員陳俊龍說，被設定第一類以後就動彈不得，世世代代都要做農業用地，這就是農業首都的後遺症，中央看雲林縣不起，在雲林賣一甲地到台北還買不到一兩坪。

議員許志豪表示，中央不該因為宜蘭縣農地濫用而限制其他縣市的農地使用，一旦限制農地興建農舍、資材室，剝奪農民安身立命家園，叫農民何去何從。

周秀月批評，國土規劃欺侮農民，縣府要硬起來向中央說不，甚至率隊抗議。蔡東富呼籲縣府一定要設法彌補，雲林縣農業人口老化，沒有工商業不行。

農業處長林慧如答詢，雲林縣被列入為第一類農業用地 6萬2999公頃， 第二類良好農業生產環境畫定1萬1921公頃，如果中央要雲林背負農業生產責任， 要給雲林一個農業正義，中央要付出代價。

林慧如表示，雲林縣農民對台灣的貢獻可受公評，但中央政府對於農業縣沒有正義，對農民很不利。

縣長李進勇表示，正在研議中的國土計畫法對雲林縣盤點出來的農業資源保留地土地超過全縣13萬公頃耕地的一半，產業發展地方政府要有自己的想法，中央不能限定雲林只能發展農業，其他路不能走，沒有留一些空間對地方政府是不公平的。

李進勇說，農業人口急劇老化，凋零之後年輕人接不起來，第一類農地就會變成荒蕪之地。雖然中央是民進黨在執政，基於農業大縣他不得不提出這樣的反應， 期待中央能夠檢討，縣府不會講一講就算了，會有持續的動作，讓中央了解土地的正義是非常重要的。

(中時)

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