堅持綠色生態種植 「7不夠」可透過QR Code查產地

2017年11月08日 21:24 旺報 李鋅銅

修文縣「貴長」獼猴桃種植面積17萬畝，居大陸全國第3。「7不夠」堅持綠色、生態、健康安全的種植方式，堅守高品質，而且可以透過QR Code查出上游的果園產地，進而跟蹤市場和反饋資訊，再逆向促進企業管理，形成良性發展的可持續機制。

每到獼猴桃收成季，許多大陸的獼猴桃產地都為了搶先上市提前採摘，最後導致獼猴桃的口感嚴重受損而質量下降。但此時的「7不夠」依然按兵不動，堅守大自然的著漿、上色，果子必須達到最佳口感和最優儲藏效果才採摘。洪顯城表示，會在採摘後對商品果進行100多項檢測，只要一關過不了就堅決淘汰。「不做到色、香、味俱全，絕不下樹。」

色——果肉呈翡翠綠，細嫩多汁。香——果實與生俱來的馥鬱果香。味——七分甜三分酸，十分可口，是「7不夠」的最大特色，更是對品質的堅持。

獼猴桃從育種、疏花到採摘全都按無公害綠色要求，以最天然方式種植。物理防蟲只施用農家有機肥，嚴格實行一枝4果，保證果品營養和體形優中選優，淘汰率高達40%，最後只有高產值高標準的60%優質水果能送到廠區的分揀線上。

「如果你以為這60%的水果全部能進到消費者的餐桌上，那就大錯特錯了。」洪顯城表示，「7不夠」斥資2000萬元人民幣打造亞洲唯一的光電無損分揀線，經過這條分揀線選出的高端果品淘汰率再次高達30%左右，打造出嚴選極佳的品質。

(旺報)