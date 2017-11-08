《春花》惡媳分享懷孕喜訊 「過世愛犬投胎」

黃瑄分享喜訊。（取自臉書）

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黃瑄露孕肚。（取自臉書）
黃瑄露孕肚。（取自臉書）
黃瑄拿媽媽手冊。（取自臉書）

曾在本土劇《春花望露》飾演惡媳「麗華」暴紅的黃瑄，3月與新加坡籍老公今年6月在台北補辦婚禮，黃瑄8日在臉書曬出小腹微凸照，手拿孕婦手冊開心宣布喜訊：「是的，這是黃瑄懷孕11週又3天的照片」，她說11月1日剛和老公在台灣辦理登記，笑稱再不辦就要讓小孩變成父不詳了。

她去年痛失陪伴17年的愛犬「拾兒」，結婚時特別許願希望趕快懷孕，讓愛犬投胎當她的小孩，沒想到寶寶的預產期是明年5月18日，跟她同一天生日，她今天感動地說：「真的覺得是我家的寶貝拾兒來投胎的。」寶寶的小名就叫「拾兒」，等月底確定性別再取名字。

她老公推掉原來在香港談好的銀行工作，因當初以為她還會繼續拍戲，一星期只能2到3天聚在一起，「沒想到《春花》殺青後我竟然失業了⋯現在製作單位也不可能找，大肚子很難拍」，她原本談好一部大愛台擔任主角的戲，12月到4月拍攝，現在因懷孕也提前推掉了。

她說「一輩子就這一次，生了也是孩子的一輩子，還是值得的」，目前懷孕11週又3天，容易喘和悶熱，直喊「怎麼可能沒有胖，連熊黛林這種國際名模肚子都凸了，誰還能違背大自然的規則呢」，她會保持健康均衡的飲食以及平均一週三次的運動習慣，包括重量訓練、拳擊有氧、Nike training club，讓自己的肌耐力、有氧、線條都平衡訓練，原地跑步的動作改成深蹲，她問過醫生和教練，所以沒問題，不要跳和跑就好，她也靠重量訓練提高心肺功能，強度有減輕。

她說：「那些照片看起來沒胖的人，只是找角度跟光影拍攝的技巧，因為沒有女藝人願意把自己不完美的狀態公諸於世！但黃瑄今天就是要藉此呼籲所有打算有孩子的男人，不要再拿少數不科學的高標準去套用在你另一半身上，也不要再抱著懷孕不會胖的幻想，更不要再好傻好天真以為自制力可以人定勝天，孕婦就是吃飽睡睡飽吃、無法控制的節奏啊」。

她說會持續上傳變胖的照片，打破大家以為「現代女性因為飲食跟運動習慣所以懷孕不會胖、胖的都是自己懶惰沒毅力找藉口」這種迷思，因為她老公就是這樣想。她呼籲孕婦不要有罪惡感或是嫌棄自己的身體「變圓的腰身、下垂的臀部、鬆垮的大腿，每一公克都充滿了對孩子滿滿的愛」，強調只要母嬰健康，保持愉快的心情，就是給孩子最好的胎教。

(中時)

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