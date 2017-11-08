幻象2000失聯扯投共 彭華幹要這批人「閉嘴」！

2017年11月08日 21:14 中時電子報 吳玫穎

資深媒體人彭華幹。(本報系資料照)

空軍一架編號2040、幻象2000-5單座機昨天在施行夜航訓練時在北部海域失聯，駕駛飛官何子雨至今下落不明，空軍積極搜救中。不過有媒體質疑，此航區在共軍、日軍與我軍戰機出沒航區，是否有拉低高度投共可能？資深媒體人彭華幹今（8日）就在臉書發文，要這批人「閉嘴」！

私下是個軍事戰機迷的彭華幹，今日在臉書PO文評論幻象戰機失聯一事，不客氣地直言在軍隊不眠不休搜救同時，「我們最不需要的就是『是否變節投共』這種惡意揣測！」並揭開飛官不可能投共的最大原因。

「幻象戰機是高科技戰爭機器，飛行員必須是千挑萬選的優秀人才，他的飛機在雷達上的光點突然消失時，高度是5000英呎，而且戰管發現他呈現快速下降態勢，證明最有可能發生了『空間迷向』，也就是錯把下降當成爬升，直接栽進海裡，這就是為什麼他連求救訊號都來不及發出的最大原因，所以請『投共』說這批人可以閉嘴！」

彭華幹指出，當年「飛行棺材」F-104星式戰機，我們空軍前後有300架，摔掉100多架，西德空軍有700架，竟然可以摔掉一半，也就是說，飛行員跟玩命沒有兩樣，因此自己對何子雨的敬佩與不捨，不能用言語來形容，「如果將來證實他不幸失蹤，他是為國殉職，是國之殤，是國之忠魂！」同時他也希望大家能一起為何子雨集氣祈福，盼他平安歸來。

(中時電子報)