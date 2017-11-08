冬盟11／25號開打 梁家榮將3度參賽

2017年11月08日 21:20 中時電子報 周鎮宇

2017亞洲冬季棒球聯盟11月25日開打，今年共有六隊參賽，除了老班底中職聯隊、韓職聯隊、日職東西軍外，今年新增了日本社會人隊，歐洲聯隊也結合美國選手組成歐美聯隊。中職今（8）日公布各隊名單，其中有不少已經在母球隊擔任一軍主力的選手，要把握這個冬天的機會提升競爭力。

中職聯隊今年由Lamigo桃猿首席教練林振賢帶隊，其中有不少母球隊的主力選手，包括統一獅江辰晏、Lamigo桃猿朱俊祥、中信兄弟曾陶鎔和富邦悍將羅華韋等都在陣中，其中最特別的就是曾經在冬盟獲得打擊王的梁家榮，今年上半季站穩先發，但他仍對自己表現不滿意，主動表示希望第三次參戰藉由冬盟繼續磨練自己。

另外也有許多今年季中選秀的新面孔，像是狀元郎廖健富、榜眼陳重羽，還有吳丞哲、吳桀睿、陳重廷、林立等過去也曾以中華培訓隊身分參加的中職新秀都將再次於冬盟亮相。另外今年在季後賽、總冠軍賽打出亮眼表現的王鴻程、林明杰、王威晨、吳東融等人也都將參加冬盟，提升戰力。

日職西軍由軟銀教練大道典良擔任監督，除了福岡軟銀鷹、中日龍、歐力士猛牛和阪神虎外，今年埼玉西武獅也首度派員參加。其中有連續第二年來參賽的宗佑磨、2015年U-18世界盃國手佐藤世那、2016年亞洲青棒錦標賽國手鈴木将平，還有2016年U-23世界盃國手植田海。本季在一軍出賽100場的歐力士捕手若月健矢也毛遂自薦，希望可以參加冬盟。

日職東軍則由巨人教練川相昌宏擔任監督，同樣由讀賣巨人、養樂多燕子、千葉羅德海洋、橫濱DeNA灣星、與東北樂天金鷹組成。陣中包括養樂多去年第一指名寺島成輝和巨人第一指名吉川尚輝都是備受期待的新秀。另外還有2016年亞青賽國手島孝明，以及曾經參加過的冬盟的今村信貴，都是值得關注的焦點。

韓職聯隊今年仍由柳承安領軍，以警察廳隊搭配少數幾位職棒現役球員，這次韓國職棒十支球隊都有派員參加。而這次韓職聯隊的最大看點非前美職芝加哥小熊、日本職棒千葉羅德海洋的投手李帶溵莫屬，另外還有2016年U-23世界盃國手朱曉祥、在一軍有不少出賽數的韓華鷹外野手金源石，以及在世大運、春訓熱身賽中有多次與台灣交手經驗的LG外野手洪昌基。

去年由WBSC籌組的歐洲聯隊，今年加入美國籍選手，陣容更強大。由荷蘭國家隊教練楊森（STEVE JANSSEN）擔任總教練的歐美聯隊共有18位美國選手，另外還有義大利3位、荷蘭2位、多明尼加2位，以及巴西、西班牙、委內瑞拉各1位。今年共7名美國小聯盟球員，像是馬林魚的莫蒂森（CLAYTON MORTENSEN）、洛杉磯道奇捕手墨非（JOHN MURPHY），表現都令人期待。

首度參賽的日本社會人隊也派出堅強陣容，不少今年10月亞錦賽的國手也都在名單當中，包括隊長佐藤旭、下勾投手鈴木健矢、對巴基斯坦轟出三分砲的捕手木南了、外野手長谷川拓真等，有關注亞錦賽的球迷應該對他們不陌生。另外還有名字和成績都相當受到矚目的松本桃太郎，都是值得觀察的潛力好手。

(中時電子報)