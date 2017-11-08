願望準備了沒？11月將有多場流星雨

2017年11月08日 21:44 中時電子報 江飛宇

時序進入11月，節氣屬於立冬，晚間已經會感到寒冷，但是多場流星雨將要到來，而且觀測時機相當好，希望大家把願望準備好，不要錯失流星雨天文盛宴。

太空網(Space.com)報導，11月將會有金牛座、獅子座與獵戶座3場流星雨，首先要提醒朋友，看流星不需要任何天文設備，只需要在無光害的地方，準備好溫暖的衣服，以及不妨害別人觀星的照明工具(最好以紅紙包覆)就可以了。一般來說，觀看流星雨最好提前20分鐘出門，因為你的眼睛需要時間適應黑暗，這相當重要，因為流星不見得都明亮，所以眼睛愈適應黑暗，愈有機會看到流星。

流星不是彗星，但是流星雨確實與彗星有關，當彗星在回歸年接近太陽後，彗星會遺留大量的星際物質在太空當中，而我們的地球通過這些物質後，物質在地球的大氣燃燒起來，也就產生了流星。

首先是金牛座流星雨，顧名思義，這些流星是從金牛座為輻射點出發。金牛座流星雨的平均數量數量不多，大約1小時5道，不過火流星的比例頗高，仍然值得看看，曾經在2005年的11月4日出現全球性的火流星目擊記錄，許多人以為是幽浮不明飛行物體。金牛座流星雨是地球通過恩克彗星(Encke)留下的灰塵和碎片的痕跡引起的，據說1908年6月30日在西伯利亞通古斯上空的不明爆炸，就是恩克彗星旳碎塊。

緊接著11月17日就迎來獅子座流星雨，這是年度流星雨最密集的，平均每小時可以到100道以上，今年的月相是下弦，月亮接近6點才會升起，觀測機會算是相當不錯。

有時候獅子座流星雨會出現1小時1千道的「流星暴」，例如1966年就發生過，美國亞歷桑納天文台收集到每秒鐘40道的驚人紀錄。2001年也曾出現相當壯觀的「火流星爆」，許多橘紅色的火流星畫過天際的時間長達5~6秒，如同煙火一樣，甚至有出現「咻」的聲響。美國天文局判斷今年獅子座流星雨高峰出現凌晨三點左右。

還有獵戶座流星雨，其實獵戶座流星雨屬於10月份，但是在11月的天空中，仍然有機會捕捉流星雨結束時的一些落後者。獵戶座流星雨的來源是著名的哈雷彗星。

(中時電子報)