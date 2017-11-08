李克強主持經濟形勢專家和企業家座談會

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旺報

為落實中共十九大精神，中共中央政治局常委、國務院總理李克強7日主持「經濟形勢專家和企業家座談會」，並將在會上聽取各領域專家建議，讓市場在資源配置中發揮決定性作用，促進中國經濟深度融入世界經濟，並做好防範潛在經濟風險工作。

據人民網報導，各界專家學者分別就經濟運行、調整結構、「雙創」等議題提出建議。座談會上，大多數人認為，今年中國經濟保持穩定向上的態勢，像是經濟結構、增長動力、質量效益等方面，均發生了正向變化，預計全年目標可望順利實現。

在聽取各方建議並深入交流後，李克強便在會上表示，在以中共總書記習近平為核心的黨中央領導下，經過全國上下共同努力，今年大陸的經濟發展明顯優於預期；但外部環境仍存在許多不確定因素，各類風險不容忽視，因此中國必須發揮韌性，才能保持經濟健康發展。

李克強指出，明年的經濟工作將全面落實黨的十九大部署，與全面建成小康社會目標對接，並會進一步推進減稅降費，降低制度性交易成本，讓市場在資源配置中發揮決定性作用；同時鼓勵社會投入創業，促進中國經濟深度融入世界經濟，並做好防範潛在經濟風險工作。

他還說，中共改革是為了人民，而「中國更需要依靠人民」。近幾年來，大陸創新創業的環境不斷改善，人才紅利持續釋放，就業壓力不斷緩解，「人才」無疑是未來經濟發展的重要泉源。

(旺報)

大陸國務院金融穩定發展委員會成…

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