胖男遭狠甩練出「8塊肌」 前女友求復合被打臉

被女友狠甩，胖男發憤圖強變男神 (圖／翻攝自Ken Laycut IG)

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中時電子報
／綜合報導
Ken過往的鮪魚肚變成八塊肌 (圖／翻攝自Ken Laycut IG)
Ken每天持之以恆地訓練，就是為了揚眉吐氣 (圖／翻攝自Ken Laycut IG)

當胖男交到女友時，外界通常都會報以各種譏笑代替祝福，泰國一名胖男也是如此，他交到了漂亮的女友，但熱戀一段時間後還是慘遭女友狠甩，而且女友在分手時說出相當難聽的話，讓他下定決心要減肥。結果現在變成前女友求復合被拒絕的顛倒立場。

來自泰國的Ken Laycut有著「團結力量大」的凸出肚子，是個不折不扣的胖子，這樣的他卻跟一名漂亮的女友在一起。但好景不常，女友很快就棄他而去，在分手前還對著Ken嗆說「你這毫無上進心的死胖子，永遠都不會有腹肌，我要跟你分手」。Ken說永遠都不會忘記女友當時的嘴臉，因此下定決心要減肥。

如今Ken已經是泰國女性們的「男神」 (圖／翻攝自Ken Laycut IG)

Ken每天要做300下以上的伏地挺身，搭配著跑步、飲食刻苦訓練，雖然中途好幾次差點撐不下去而放棄，但只要一想起女友臨走前的嘴臉，就給了他咬牙繼續苦撐的動力。

在高強度的訓練下，Ken短短4個月瘦了10公斤，不只肥肚不見了，還變成了傲人的「八塊肌」，因為瘦下來之故，原本就不差的臉龐也瞬間變為男模等級，可謂「男大十八變」。

前女友找Ken要求復合，但Ken一想到前女友臨走前的嘴臉就無法原諒她 (圖／翻攝自Ken Laycut IG)

之後前女友看到Ken的轉變，便再度找上門來，為的當然是求復合，但Ken一看到女友，就又想到她臨走前的惡毒話語，於是狠下心拒絕。但Ken也坦承必須感謝前女友，不是她的話自己現在恐怕還是個普通的胖子。

Ken「變身後」已經在泰國爆紅，私人臉書與IG有將近5000名追蹤者，其中大多是女性。而Ken也被經紀公司相中，成為了一名模特兒，也變成泰國最夯的「黃金單身漢」。

(中時電子報)

文章來源：Ken Laycut IG

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