曾和柯以柔傳緋聞 汪建民嘆都是《康熙來了》炒出來的！

汪建民出席《我綿一家人》首映會。（盧禕祺攝）

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汪建民與《我綿一家人》的女兒阿綿楊小黎、嚴藝文。（盧禕祺攝）
汪建民與《我綿一家人》的女兒阿綿楊小黎、嚴藝文。（盧禕祺攝）
汪建民與《我綿一家人》的女兒阿綿楊小黎、嚴藝文和大小老婆們。（盧禕祺攝）

汪建民8日出席中天「大愛劇場」《我綿一家人》首映會，被問起陳年緋聞對象柯以柔最近鬧婚變，他鄭重澄清：「當年是在《康熙來了》被開玩笑炒作，因為節目太紅效應太大，才延伸成所有節目都在討論，其實從來就沒這件事、兩人也完全沒私交。」

他說當年因為《康熙》連續講了兩、三次、效應太大，導致所有節目都延續這話題，他當時也覺得炒過火了，還正式跟助理表明不再上任何節目聊這話題，因為不是真的，一直聊對觀眾非常不好！至今單身的他認為，婚姻是兩個當事人在相處，兩人最清楚實情，旁人講什麼對男生或女生都不好，他跟柯本來就沒有特別交集或交情，所以也沒傳訊息關心。

劇中飾演阿綿爸爸，除了元配德馨，還有「小三」范瑞君，最後還有小四，戲外49歲的他，自從與寶媽結束戀情後，沒有正式認過的戀情，他坦言，現在除了工作，必須花很多時間照顧中風又失智兩年半的媽媽。他說，82歲的媽媽因為病情嚴重，必須坐輪椅，且24小時有人照顧，所以已安置在新店的安養中心，也因為會攻擊打人，之後可能必須經常性地被強制綁在床上，不過媽媽還認得他，也只有在看到他時情緒才會比較平靜。他也為了因應媽媽任何突發狀況，所以搬離東區，改住到離安養中心較近的地方。

他坦言現在自己的條件根本沒法談戀愛，要當他的女朋友必須面對的問題實在太多，加上自己心裡其實也排斥，不想再花時間重新跟新的朋友解釋、讓對方理解自己的狀況，除非對方本來就已經很懂他的處境，才有走下去的可能。以他現在的處境，要有適合的人並不容易。他強調現在真的沒有交往對象，「沒有就是沒有，有的話我從來不會迴避」。

汪建民戲裡有3位老婆，育有6個兒女，但他本身沒有想要生小孩的念頭，「小孩10歲的時候我可能已經60歲，我能陪伴他什麼？我認為陪著小孩成長的過程很重要，我不能那麼自私」，汪建民強調自己是什麼階段做什麼事情的人，生小孩是件大事，若是在40歲前後還可以，但現階段是考慮都沒有考慮，除非自己的郭台銘，非常有能力。

(中時)

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