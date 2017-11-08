嚴藝文喪父壓抑悲痛超冷靜 全因爸爸臨終有交待

2017年11月08日 22:17 中時 林淑娟

汪建民飾演阿綿楊小黎、嚴藝文的爸爸。（盧禕祺攝）

汪建民飾演阿綿楊小黎、嚴藝文的爸爸。（盧禕祺攝）

楊小黎錄唱。（大愛台）

嚴藝文飾演的阿綿。（大愛台）

施名帥、楊小黎演夫妻。（盧禕祺攝）

馬國畢重現調戲楊小黎橋段。（盧禕祺攝）

《我綿一家人》演員。（盧禕祺攝）

嚴藝文。（盧禕祺攝）

楊小黎。（盧禕祺攝）

中天大愛劇場《我綿一家人》將從9日起登場，金鐘視后嚴藝文劇中有四個女兒，她難忘一場小女兒車禍過世、她在太平間掀起綠布認屍的戲，「當時因為太激動、情緒失控，我忍到手腳都劇烈發抖、喉嚨梗住」，拍完那場戲，她一個人躲到旁邊對著洗手台低頭狂掉淚。她坦言這場戲讓她想起去年4月過世的爸爸，一直在逃避、壓抑的她，沒想到會因這場戲崩潰但也釋放了些情緒。

嚴藝文與楊小黎分別飾演媽媽版、少女版的主角鄭阿綿，不同時期的主角一個喪女、一個喪夫。嚴藝文說，拍戲拍到與真實生活很貼近時感覺真的很恐怖，這場戲她就是想起為父親處理後事的種種畫面，當時她遵照爸爸遺言，壓抑住悲傷、表現得理性冷靜到不可思議，只因爸爸臨終前曾也很冷靜地交代她：「家中有長輩死掉是一家大事，妳要用最快速度幫助家裡恢復正常」。

她坦言，送走爸爸時，相繼於媽媽和妹妹的歇斯底里，她是極度壓抑，因此這場太平間的戲，反而幫助她紓解了部分情緒，「感謝這場戲，讓我釋放一些東西，不然覺得自己一直在逃避。」

飾演年輕版「阿綿」的楊小黎則賺很大，除了演唱主題曲〈上好的安排〉，她透露因為唱了這首歌，被一位製作人邀約發一整張台語嘻哈專輯「楊美麗的青春那卡西」，預計12月發片，她笑說，風格應該就是台語版蔡依林！

馬國畢劇中客串調戲楊小黎的登徒子，他說自己是戲份只有兩天的「大特」，為了多賺錢還債，他現在是「馬不挑」，很珍惜並把握每個工作機會，不計較角色輕重，看到首映上播放阿綿一人辛苦帶著四個女兒的劇情時，他也想到自己的女兒，默默流下眼水。

他說，現在一個月見女兒一次，很感謝前妻沒有跟他交惡、還讓他有看小孩的空間，雖然不常相處，但讀小一的女兒很貼心也很會撒嬌，還問過他：「爸爸，你怎麼對我這麼好？」現在的他完全沒有心思也沒條件再談感情，除了演藝工作，他為增加收入也做直播，並在朋友的印刷廠兼任業務，介紹客戶賺業務獎金，之後會開小吃店，但還在找適合的地點，預計12月開。

《我綿一家人》演員嚴藝文、楊小黎、汪建民、德馨、范瑞君、施名帥、陳竹昇、林嘉俐、洪喻蕎、岳庭、游蕎軒、吳沛寧、吳佩凌、鄭伃庭、張世賢、劉濟民、官家宇、馬國畢8日都出席首映記者會參與宣傳。該劇描述阿綿（少女－楊小黎飾，媽媽－嚴藝文飾）命運坎坷，婚後與丈夫文煉（施名帥飾）一心想創業賺錢，卻總是遇上騙子；事業失敗後，阿綿一天做3份工，10幾年後才還清那幾百萬的債務。正當阿綿以為人生即將漸入佳境後，老天竟然又給了她一個重大的打擊，但阿綿決定與命運抗爭到底，用她的堅強與毅力對抗人生的殘酷，把一家人都緊緊維繫在一起，成為「我綿一家人」。

(中時)