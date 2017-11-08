奇美實業創辦人許文龍 獲卓越市民殊榮

奇美實業創辦人許文龍獲台南卓越市民。(曹婷婷攝)

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創辦奇美實業有成的創辦人許文龍，打造全球最大ABS塑膠廠，享譽國際，也被譽為幸福企業，他更長期致力社會公益，更因熱衷藝術收藏，心繫台灣藝術文化發展，打造奇美博物館成為台南地標，也造福台南人逛博物館免錢，台南市政府8日通過審查，將頒予卓越市民匾額，表彰其在藝術、醫療、產業等重大貢獻。

現年89歲的許文龍早年創業有成，認為企業乃是「追求幸福的手段」，因此，率先在國內實行週休二日、推行員工持股制度，建立簡化而有效率之企業組織，成效不凡。

不僅如此，他更心繫台灣藝術文化發展，於1977年成立「財團法人台南市奇美文化基金會」，鼓勵藝術創作及欣賞風氣；1989年創設「奇美藝術獎」，每年獎助優秀學子，至今累計獎助逾300餘人次，共發出1億多元獎助金。

而且，許文龍熱衷藝術收藏，1990年於奇美實業仁德廠區成立「奇美藝術資料館籌備處」，1992年更名為「奇美博物館」，並免費開放參觀，展出來自世界各地的珍貴藝術文物。

新館2015年於台南都會公園啟用，現已成為全國熱門觀光景點的奇美博物新館，也是由奇美實業出資興建，完工後捐贈予台南市政府，再由奇美博物館基金會承擔營運重任，其無私的胸襟與恢宏氣度，令人感佩。

市府讚揚許文龍雖是成功企業家，卻為全台灣提供一座藝術文化寶庫，一句「台灣的文藝復興從台南做起，台南的文藝復興從奇美做起」，就可看出他對藝術的熱愛，是一位真正的文化推手與藝術家。

除了厚植文化藝術外，許文龍也創辦奇美醫院，提供市民安全、優質的醫療環境，讓在地民眾不須北上，就能享有醫學中心層級的資源與服務品質，開創了大台南地區醫療整合照護的典範。

為表彰其重大貢獻，市政會議審查通過民政局提案後，代理市長李孟諺指示擇期將頒發許文龍先生卓越市民匾額。

(中時)

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