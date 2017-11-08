新人浪漫拍婚紗照 伴娘竟這樣「搶鏡」

新人拍攝婚紗照伴娘太搶鏡，笑翻一堆網友。(圖/翻攝自Ashley Hempel Photography - Bonnyville AB)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

婚紗照是每個結婚新人都會拍的，一生可就這麼一次讓新人們當一次最佳男女主角，不過日前國外瘋傳一組婚紗照中，裡頭一對英國新人被自己的伴娘搶盡風頭，讓網友直呼「伴娘真的太搶鏡」。

伴娘的搶鏡行為新人並不介意。(圖/翻攝自Ashley Hempel Photography - Bonnyville AB)

根據《三立新聞》報導，英國一對即將結婚的新人，新娘蕾貝卡(Rebecca)和新郎詹姆士(James)，他們在拍攝婚紗時，也邀請了伴娘們一起入鏡，但沒想到其中一位伴娘的表現超級「搶鏡」，當攝影師請伴娘瑪莉(Sharilyn Marie Wester)幫忙丟頭紗時，他卻突然開始對鏡頭做出各種浮誇的表情和動作，豆的新人哈哈大笑。

新娘捍衛好友還PO文說這是最好的婚紗照。(圖/翻攝自Ashley Hempel Photography - Bonnyville AB)

這組特別的婚紗照一PO上網，引來正反兩面的評價，多數人都覺得效果非常好，有別於以往的婚紗照，但也有人認為伴娘太過搶戲，請了新人的風采，不過對此，新娘蕾貝卡則是跳出來捍衛好友，他說「我們等這一天已經兩年了，沒有什麼婚紗照比這更好了！」

(中時電子報)

文章來源：Ashley Hempel Photography - Bonnyville AB 臉書

奇美實業創辦人許文龍 獲卓越市… 日本成蹊高校參訪南一中 台日交…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。