新人浪漫拍婚紗照 伴娘竟這樣「搶鏡」

2017年11月08日 22:35 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

婚紗照是每個結婚新人都會拍的，一生可就這麼一次讓新人們當一次最佳男女主角，不過日前國外瘋傳一組婚紗照中，裡頭一對英國新人被自己的伴娘搶盡風頭，讓網友直呼「伴娘真的太搶鏡」。

伴娘的搶鏡行為新人並不介意。(圖/翻攝自Ashley Hempel Photography - Bonnyville AB)

根據《三立新聞》報導，英國一對即將結婚的新人，新娘蕾貝卡(Rebecca)和新郎詹姆士(James)，他們在拍攝婚紗時，也邀請了伴娘們一起入鏡，但沒想到其中一位伴娘的表現超級「搶鏡」，當攝影師請伴娘瑪莉(Sharilyn Marie Wester)幫忙丟頭紗時，他卻突然開始對鏡頭做出各種浮誇的表情和動作，豆的新人哈哈大笑。

新娘捍衛好友還PO文說這是最好的婚紗照。(圖/翻攝自Ashley Hempel Photography - Bonnyville AB)

這組特別的婚紗照一PO上網，引來正反兩面的評價，多數人都覺得效果非常好，有別於以往的婚紗照，但也有人認為伴娘太過搶戲，請了新人的風采，不過對此，新娘蕾貝卡則是跳出來捍衛好友，他說「我們等這一天已經兩年了，沒有什麼婚紗照比這更好了！」

(中時電子報)