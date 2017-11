麥可波頓64歲寶刀未老 金曲連發邀歌迷大合唱

2017年11月08日 22:50 中時 徐桐炘

麥可波頓一連22首金曲連發。(蘇蔓攝)

「情歌聖手」64歲麥可波頓(Michael Bolton)8日晚在台大體育館舉行「亞洲夢想巡迴演唱會」,他從上一站菲律賓演唱結束後就立刻來台,並帶來在《麥可波頓音樂達人秀》獲得冠軍的菲律賓素人參賽歌手Lance Busa,一上台就合唱〈Stand By Me〉,麥可也鼓勵歌迷:「今天我會唱許多大家耳熟能詳的歌曲,希望你們能跟著一起唱,今晚就別太害羞了!」

麥可波頓從九十年代初成名,是葛萊美獎和全美音樂獎常勝軍,唱過許多膾炙人口的曲目,包含〈Said I Love You …But I Lie〉、〈How Am I Supposed to Live Without You〉、迪士尼動畫電影《大力士》的主題曲〈Go The Distance〉,他寶刀未老的動人歌聲讓台下聽眾聽的如癡如醉。

造訪台灣數次,麥可波頓也不忘烙幾句中文「你好!」「謝謝!」他還開玩笑說第一次來台是30多年前,「那時候大概7歲!」逗笑台下觀眾,他又搞笑說:「原來大家有在聽啊!」後半段他也請來女歌手沙曼莎合唱《魔劍奇兵》的〈The Prayer〉,該曲原唱是男高音安德烈波伽利和席琳狄翁,麥可成功帶來完全不同的風味。

來自菲律賓的Lance在麥可波頓的《音樂達人秀》裡過關斬將獲得冠軍,立刻隨著麥可波頓在演唱會上擔任暖場嘉賓,昨一連帶來〈24K Magic〉、〈Who’s Loving You〉、〈Treasure〉3首歌。昨票房賣出9成,聚集2000歌迷捧場,麥可波頓下一站將前往泰國曼谷。

