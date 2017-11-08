麥可波頓64歲寶刀未老 金曲連發邀歌迷大合唱

麥可波頓自彈自唱。（蘇蔓攝）

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麥可波頓一連22首金曲連發。（蘇蔓攝）

「情歌聖手」64歲麥可波頓（Michael Bolton）8日晚在台大體育館舉行「亞洲夢想巡迴演唱會」，他從上一站菲律賓演唱結束後就立刻來台，並帶來在《麥可波頓音樂達人秀》獲得冠軍的菲律賓素人參賽歌手Lance Busa，一上台就合唱〈Stand By Me〉，麥可也鼓勵歌迷：「今天我會唱許多大家耳熟能詳的歌曲，希望你們能跟著一起唱，今晚就別太害羞了！」

麥可波頓從九十年代初成名，是葛萊美獎和全美音樂獎常勝軍，唱過許多膾炙人口的曲目，包含〈Said I Love You …But I Lie〉、〈How Am I Supposed to Live Without You〉、迪士尼動畫電影《大力士》的主題曲〈Go The Distance〉，他寶刀未老的動人歌聲讓台下聽眾聽的如癡如醉。

造訪台灣數次，麥可波頓也不忘烙幾句中文「你好！」「謝謝！」他還開玩笑說第一次來台是30多年前，「那時候大概7歲！」逗笑台下觀眾，他又搞笑說：「原來大家有在聽啊！」後半段他也請來女歌手沙曼莎合唱《魔劍奇兵》的〈The Prayer〉，該曲原唱是男高音安德烈波伽利和席琳狄翁，麥可成功帶來完全不同的風味。

來自菲律賓的Lance在麥可波頓的《音樂達人秀》裡過關斬將獲得冠軍，立刻隨著麥可波頓在演唱會上擔任暖場嘉賓，昨一連帶來〈24K Magic〉、〈Who’s Loving You〉、〈Treasure〉3首歌。昨票房賣出9成，聚集2000歌迷捧場，麥可波頓下一站將前往泰國曼谷。

(中時)

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