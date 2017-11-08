台電新版三段時間電價下月公告 尖離峰電價差拉高到3.4倍

友善列印
中時

因應明年夏季用電高峰，行政院宣布要擴大時間電價價差，台電表示，預計月底提出住戶與小商家的「三段式時間電價方案」，把尖離峰電價差拉高到3.4倍，另外提出高壓(工廠)用電戶「四段式時間電價方案」，尖離峰電價差拉高到4.6倍。低壓部分，評估只要3、5000度以上高用電戶，用電行為挪移到尖峰或半尖峰，將可比現行省下電價，新電價方案預計下月公告。

所謂表燈用戶指一般住家跟小商店，低壓用戶則是如超商較大型營業場所，本來就可以選擇時間電價，但只有「兩段式」(平日只有尖離峰兩時段)。後來台電推出「住商簡易型時間電價」，讓住商用戶可以選擇三段式，但低壓用電戶仍不行。

由於表燈與低壓時間電價，分為契約容量與流動電費，契約每瓩每月要1、200元，5瓩就要上千元，對一般用戶來講可能不划算。因此根據台電資料，目前表燈用戶選擇時間電價只有10萬戶，在1300萬戶中只有千分之7。低壓用戶是3.2萬戶，在總戶數29萬中占比也僅11%。住商簡易型目前也只有2萬5000戶，比例都很少。

現在台電研擬的新版表燈與時間電價，將多增加「三段式」，在平日就規劃出半尖峰時段，然後拉大尖峰與離峰電價到3.4倍，以增加用戶選購誘因。

台電坦言，新版三段式時間電價，會選用的可能是表燈中的小商店，或者低壓用電戶，用電量在3000至5000度以上的，能夠挪移營業時間或用電行為到夜間或周末離峰時段者，才可以比現行省下電費。這與住商簡易型三段式有區隔，該電價表比較適合用電量在1000多度以下用戶。

(中時)

日本成蹊高校參訪南一中 台日交…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。