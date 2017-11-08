「朱火爐」吳鈴山老婆昏迷找到原因了！都是「小魚辣椒」害的啦

2017年11月08日 23:14 中時 林淑娟

吳鈴山老婆製作的小魚辣椒口碑不錯。（取材臉書）

以戲劇角色「康安」、「朱火爐」走紅的藝人吳鈴山，與老婆黃崇蘭育有兩子一女非常恩愛，經常在臉書曬一家幸福照片，8日卻被烏龍爆料指黃崇蘭吞藥輕生送醫急救，他第一時間澄清老婆是因生病才去住院，但也坦言老婆昏迷。不過，他稍早接受本報專訪時透露，主要應該是過勞、長期睡眠不足引起的，而追根究底竟然跟「小魚辣椒」有關！

吳鈴山8日晚上一拍完華視八點檔《春風愛河邊》外景戲份，隨即趕往醫院陪伴老婆，他說，老婆下午四點多就清醒了，但意識還有點模糊，說話也支支吾吾，電腦斷層初步檢查雖然沒有大礙，但醫生說還要做更詳細的身體檢查。他稍早也在臉書Po出與老婆病床上共枕的恩愛照，寫下「謝謝你們的關心，我的愛人平安無事，我會更珍惜跟她的緣分」。

他說，老婆最近為了要做「小魚辣椒」給粉絲，幾乎天天清晨4點多才睡，早上6、7點就起床為小孩準備早餐、送他們上學，白天還喜歡跟著他去拍戲，如果沒跟著他，就是在做小魚辣椒，所以長期睡眠不足，這次才會昏睡到昏迷的狀態。

他表示，之前老婆一周一天直播分享，送給粉絲親手做的小魚辣椒，後來做多了，想說可以收點費用便宜販售，徵詢粉絲的結果，一罐只賣150元，幾乎跟成本差不多，除了賺一點點打工錢，也有成就感，因為好吃有口碑，愈做愈大，她還變成網紅，看她做得很有興趣，身為老公當然支持她，沒想到因為老婆堅持親自手工製作，累到沒時間睡覺，竟然發生這次嗜睡昏迷事件。除了將進一步做檢查，醫生也建議黃崇蘭要中醫調理，因為她實在太瘦了，手腳摸起來都是冰冰涼涼的。

他坦言老婆這次累到嗜睡昏迷確實把他嚇壞了，因為事發突然，他擔心影響拍戲進度，今天先請朋友幫忙到醫院照顧，他照常拍戲，但拍戲過程卻狂NG，一收工馬上直奔醫院。明天已經請經紀人向劇組請假一天。沒想到老婆意識模糊中，竟然還一直喃喃地跟他說：「你去拍戲啦！請假幹嘛啦！」他則堅決睇對老婆說：「妳嘴巴閉閉，我就是要請假陪你！」他也表示，以後小魚辣椒要交給別人做，老婆還是跟在他身邊，他會比較安心。

(中時)