瑞穗鮮乳攜手133戶酪農 獲兩項比利時國際大獎

2017年11月09日 09:00 中時電子報 綜合報導

瑞穗鮮乳於國際舞台發亮！獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞-金獎及iTQi國際風味絕佳獎章！統一企業公共事務室部長凃忠正表示，時代在進步，國際觀很重要，很多時候不能只用台灣的標準，而鮮乳也有國際觀！瑞穗鮮乳獲獎，不僅代表國際對瑞穗鮮乳品質的肯定，更是對瑞穗鮮乳133戶酪農的肯定，讓台灣鮮乳產業走進新的里程碑 !

瑞穗鮮乳獲世界品質評鑑金獎殊榮。(統一提供)

品質經得起國際大獎考驗！瑞穗鮮乳世界食品評鑑大賞勇奪金獎

瑞穗鮮乳獲得Monde Selection－世界品質評鑑大賞(又稱世界質選大賞)獲金獎殊榮！知名主廚陳妍希表示，此獎由比利時世界級評鑑機構所舉辦，不僅由國際級大廚與專家等進行口感評分，參賽產品亦會審查其包裝標示與產品宣稱，只有口感與品質兼具才可獲獎。今年共89國、2965個產品共同角逐，競爭相當激烈！不僅如此，瑞穗鮮乳也擄獲米其林大廚評審的心，拿下iTQi比利時風味絕佳獎，口感再受國際肯定！

攜手133戶酪農邁向國際！瑞穗鮮乳全方位酪農技術服務團隊功不可沒

酪農與輔導員團隊合照。(統一提供)

瑞穗鮮乳合作夥伴酪農陳育彬說，台灣受限地理及氣候影響，先天條件難以發展酪農產業，但瑞穗鮮乳的牧場之所以能產出優質生乳，除了牧場本身要不斷進修學習精進養牛技巧外，更有賴瑞穗鮮乳投入資源協助，共同提高生乳品質，其中由十多位酪農輔導員與獸醫組成的「全方位酪農技術服務團隊」更是重要角色！陳育彬說，該團隊不僅提供畜舍管理、營養配方管理、牛隻飼養管理等五大項十二小項服務，幫助酪農精進飼養技巧之外，也會不定時協助舉辦國內外教育訓練營隊，讓酪農得以在忙碌的工作之餘還能吸收新知識，共同帶動台灣酪農產業的進步。陳育彬進一步說明，這次能跟瑞穗鮮乳一起獲得比利時兩項國際大獎，不僅是肯定酪農們的努力，更是肯定每日辛苦產出的高品質生乳!

專業人員進行鮮乳品質檢驗。(統一提供)

瑞穗鮮乳將台灣推向國際！口感品質更值得消費者信賴

凃忠正表示，瑞穗鮮乳除了精選全台優質牧場，並由酪農技術服務團隊協助酪農產出優質生乳之外，更結合現代化國際品管技術，每一環節都有專業的品管人員嚴格把關，讓消費者得以安心購買與飲用。

瑞穗鮮乳一舉獲兩大獎，代表國際對瑞穗鮮乳品質與口感的肯定，更為台灣鮮乳帶來了新標準，讓台灣鮮乳邁入了新的里程碑，未來瑞穗鮮乳將計畫於國際爭取更多獎項以及認證，持續帶領食品界走出臺灣，於國際舞台發光發熱！

(中時電子報)