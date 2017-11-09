2017年11月09日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：2017亞冠賽 運彩開盤支持

喜愛棒球的朋友們引頸期盼的台、日、韓「亞洲職棒冠軍爭霸賽」(以下簡稱亞冠賽)即將於11/16(四)在日本東京巨蛋熱烈展開，為期4天，由韓國對戰日本揭開序幕(11/16)，中華隊將分別與韓國(11/17)及日本(11/18)各賽1場，如果戰績居前2名，可再比1場冠軍賽，賽事精彩可期，民視、愛爾達電視台、愛奇藝台灣站及CPBL TV都有轉播，台灣運彩也將提供開盤服務，希望大家會喜歡。

2017亞洲職棒冠軍爭霸賽(圖/台灣運彩提供)

台、日、韓職棒彼此間的比賽自從2013年的「亞洲職棒大賽」後，已經連續3年沒有舉行，為了響應棒壘球重返「2020東京奧運」、推廣亞洲棒球運動發展、強化職棒聯盟間的交流，去年經過多次會議討論後決議今年(2017)在東京舉辦亞冠賽。為了讓新生代好手有機會互相切磋球技，栽培成為未來國家隊主力，本次亞冠賽限以年齡24歲以下或加入職棒聯盟未達3年之球員為主，輔以各隊得有3名外卡(Wild Card)球員。這次我國3名外卡球員分別為巨人陽岱鋼、羅德陳冠宇以及桃猿陳禹勳，結合中職本季打擊四冠王王柏融在內的22位好手共同組成中華代表隊，邀請千葉羅德海洋11/10(五)起於桃園國際棒球場舉行3場熱身賽，為期3天，ELEVEN SPORTS、愛奇藝台灣站及太平洋聯盟TV都有轉播。

2017亞洲職棒冠軍爭霸熱身賽(圖/台灣運彩提供)

2017亞冠賽中華代表隊球員名單(圖/台灣運彩提供)

大家可以透過轉播一起觀賞，為中華隊加油，也希望中華隊可以有好的成績表現。

(中時電子報)