2017年11月09日 00:01 中時電子報 丁世傑

川普看完京劇後,與演員們握手致意。(圖/美聯社)

美國總統川普夫婦於今(8)日訪問北京,中國大陸國家主席習近平夫婦在紫禁城寶蘊樓招待川普茶敘外,川普也參觀故宮前三殿,另外在紫禁城內的暢音閣欣賞京劇表演。令人好奇的是,川普看了哪些京劇的戲碼?

根據新華網的報導,中國國家主席習近平和夫人彭麗媛8日下午在紫禁城內「暢音閣,Belvedere of Pleasant Sounds」與美國總統川普和夫人梅蘭尼亞共同欣賞京劇表演,兩國元首夫婦觀看了《梨園春苗, Spring Seedlings in the Pear Garden》《美猴王,Monkey King》《貴妃醉酒, The Drunken Beauty》三個精彩劇碼。演出結束後,兩國元首夫婦也與參加演出的演員們合影。

「暢音閣」建於乾隆年間,有3層戲台,高約20公尺,位於紫禁城寧壽宮附近,是清宮內廷看京劇的戲樓,2017年9月始恢復宮廷戲曲劇目演出。

川普此次在紫禁城內「暢音閣」看京劇,被形容為「皇帝級」的體驗。

