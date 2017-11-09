宜蘭「社會正義」政策反覆 李明賢批：民進黨為執政亂搞

前中油董事長陳金德接任宜蘭縣代理縣長，為民進黨明年宜蘭縣長選舉整軍備戰。（本報資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

宜蘭縣違規農舍加課房屋稅，政策大轉彎！代理縣長陳金德以「不適法」推翻前縣長林聰賢政策，並宣布加課房屋稅加計利息退還。國民黨文傳會主委李明賢在臉書貼文表示，選舉到了，就開始撒錢，難道這就是民進黨的新綁樁選舉方式？如果陳金德是對的，就代表前朝的政策是錯誤，民進黨為了執政如此亂搞，人民還繼續相信民進黨嗎？

李明賢強調，人民再受害三年，最後一年才給糖吃，這種政客型政黨，你還要嗎？

宜蘭縣近年來違規農舍層出不窮，宜蘭縣前縣長林聰賢打著「社會正義」口號，從去年5月起，針對農地未做農業使用部分的農舍，加徵一至三倍房屋稅，也就是農舍若有違規填土、蓋圍牆、庭園造景及未經容許就自行加設擋土牆者，加倍課徵。

這項「社會正義」政策不敵選票壓力，在林聰賢2月獲邀入閣後，立即人去政亡，原代理縣長吳澤成取消房屋稅加價，恢復正常課徵。新代理縣長陳金德更加碼要求105年所課徵的房屋稅若不適當應退還給多繳的民眾，並加計利息。

由於，陳金德肩負民進黨下屆宜蘭縣長選舉重任，斷然推翻同黨的前縣長林聰賢「社會正義」政策，而林聰賢竟回應「沒有什麼打不打臉」，一切著眼選舉勝負，爭取選票為重。無怪，李明賢重批「民進黨為了執政如此亂搞，人民還繼續相信民進黨嗎？」指「這種政客型政黨，你還要嗎？」

(中時電子報)

文章來源：李明賢 -阿賢之聲

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