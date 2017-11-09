六合夜市少了陸客孤寂蕭條　藍營邀花媽逛夜市

2017年11月09日 04:15 中時 王錦河

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中）8日晚間率10位國民黨市議員前往六合夜市拜訪攤商，探詢生意情況，往昔摩肩接踵的盛況已不復見，許多攤位生意冷清，一旁攤商索性坐在桌椅旁滑手機等顧客上門。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中）8日晚間率10位國民黨市議員前往六合夜市拜訪攤商，探詢生意情況，他親切向攤商握手致意，一旁板栗還熱騰騰冒著煙但生意卻冷清。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中）8日晚間率童燕珍（左）等10位國民黨市議員前往六合夜市拜訪攤商，探詢生意情況，巧遇初次來台旅遊的義大利遊客並與其寒暄握手。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜8日晚間率10位國民黨市議員前往六合夜市拜訪攤商，探詢生意情況，幾位從廣東來六合夜市的陸客正圍坐方桌享用美食，但往昔摩肩接踵的盛況已不復見。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中）8日晚間率陳美雅（前排右）等10位國民黨市議員，在六合夜巿主委莊其章（左二）陪同下前往六合夜市拜訪攤商，探詢生意情況，一旁男子正品嘗夜市小吃。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中）8日晚間率李雅靜（前排右）、陳玫娟（左二）等10位國民黨市議員前往六合夜市拜訪攤商，探詢生意情況，李雅靜還以手機現場直播。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中）8日晚間率10位國民黨市議員前往六合夜市拜訪攤商，探詢生意情況，韓國瑜在台南度小月擔仔麵攤位前彎腰拱手問候店家，展現柔軟身段。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（前排右二）8日晚間率10位國民黨市議員前往六合夜市拜訪攤商，探詢生意情況，幾位從廣東佛山來六合夜市的陸客正圍坐圓桌享用美食，韓國瑜行經身旁予以問候。（王錦河攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（中）8日晚間率曾俊傑（左起）、童燕珍、陳玫娟、陳美雅（左二起）、許崑源、李眉蓁等10位國民黨市議員前往六合夜市拜訪攤商，探詢生意情況，往昔摩肩接踵的盛況已不復見，韓國瑜表示政治人物首要工作就是照顧庶民經濟與生活，請高市府拿出辦法和誘因找回人潮。（王錦河攝）

蔡當局的兩岸關係凍結，不僅連帶影響來台觀光的陸客團大減，台灣夜市經濟、攤商生存權益更是首當其衝，只有「慘」能一語道破；國民黨高市黨部主委韓國瑜表示，當政治人物首要工作就是照顧庶民經濟與生活，請高市府拿出辦法、誘因，找回人潮；前議長、議員許崑源則痛批市長陳菊只顧拚選舉，邀請花媽一起和他們走上街頭，感受百姓生活是如此艱苦。

韓國瑜8日晚率黨籍議員許崑源、曾俊傑、蔡金晏、周鍾湛、童燕珍、陳玫娟、陳美雅、李眉蓁、李雅靜、陳麗珍、曾麗燕等人，在六合夜市主委莊其章陪同下，逐一向夜市每間攤商握手寒暄，探詢夜市面臨的困境；一行人走完夜市後，感嘆攤商比逛夜市人潮還多，擺在夜市中間的長桌、椅凳更是一片空蕩孤寂。

韓國瑜表示，這是他接任黨部主委後，第3次到六合夜市，用實際行動體會夜市經濟的衰條，沒有陸客人潮帶來的商機，讓攤商無力經營紛紛退去，留下來的也僅是嗷嗷待哺，企盼高市府能關注庶民生活，儘快拿出辦法、誘因，找回觀光人流，重現夜市繁榮人潮。

六合夜巿主委莊其章指出，以往每天約上百輛遊覽車逛六合夜巿，其中約8成以上是陸客，現在只有2、30輛遊覽車，陸客真得少很多；六合夜巿不算兩邊的店家，目前攤位數176間，他自己賣海產粥、鹹湯圓，因少了陸客光顧，生意也跟著大受影響，大概掉4成。

木瓜牛奶楊姓老闆感嘆說，陸客沒來，生意真得差非常多，本來1個攤位每月租金5萬元，現在降到3萬元，還是有許久租不出去的，他現在也是勉強糊口。不少攤商說，新南向根本行不通，不僅人數比不上以往逛夜市的陸客數，就連飲食習慣也有極大差異，大多數東南亞觀光客只是看看，消費力根本比不上陸客。

(中時)