佛館「千人曬經」為國際書展和蔬博會揭幕　「千人茶禪」小茶師成果展吸引千人品茗

2017年11月09日 06:54 中時 王錦河

2017國際書展暨蔬食博覽會4日起至12日在高雄佛陀紀念館舉行，4日由首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

高齡91歲的佛光山開山星雲大師（中）也出席「千人曬經」，短暫露面向大家打招呼。（王錦河攝）

高齡91歲的佛光山開山星雲大師（中）也在佛光山開山寮特助慈惠法師（右）、國際佛光會世界總會署理會長慈容法師（左二）、佛光山副住持慧昭法師（左）陪同下出席「千人曬經」，短暫露面向大家打招呼。（王錦河攝）

高齡91歲的佛光山開山星雲大師（前排左）也在佛陀紀念館館長如常法師（中）陪同下出席「千人曬經」，短暫露面向大家打招呼。（王錦河攝）

在南屏敦煌舞蹈團前導下，逾1000位捧經人員從成佛大道走向菩提廣場，參與千人曬經。（王錦河攝）

逾1000位捧經等人員從成佛大道走向菩提廣場參與千人曬經。（王錦河攝）

逾1000位捧經人員從成佛大道走進菩提廣場參與千人曬經。（王錦河攝）

逾1000位捧經人員從成佛大道走進菩提廣場參與千人曬經。（王錦河攝）

逾1000位捧經人員從成佛大道走進菩提廣場參與千人曬經。（王錦河攝）

逾1000位捧經人員從成佛大道走進菩提廣場參與千人曬經。（王錦河攝）

逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，法師們一同潔淨薰香，帶領曬經活動進行。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，法師們一同帶領曬經，翻頁經本。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，法師們一同帶領逾1000人曬經，翻頁經本。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，法師們一同帶領曬經。（王錦河攝）

佛光山住持心保和尚（中）在千人曬經現場開示並帶領大眾迴向。（王錦河攝）

在南屏敦煌舞蹈團（中）前導下逾1000位捧經人員從成佛大道走進菩提廣場。（王錦河攝）

南屏敦煌舞蹈團（中）和眾人一同參與千人曬經。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為國際書展揭開序幕。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，曬經典禮後逾1000群眾一同起身迴向。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000人參與曬經後眾人捧經起身離去。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000人參與曬經後眾人捧經起身離去。（王錦河攝）

首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000人參與曬經後眾人捧經起身離去。（王錦河攝）

2017國際書展暨蔬食博覽會4日起至12日在高雄佛陀紀念館舉行，1位小弟弟在孔子公仔前玩耍。（王錦河攝）

2017國際書展暨蔬食博覽會4日起至12日在高雄佛陀紀念館舉行，2位菲律賓友人在孔子公仔前合影。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師4日在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師4日在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師4日在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神，佛陀紀念館館長如常法師（中）也一同參與品茗。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神，活動後大家一同起身迴向。（王錦河攝）

全台各地250位小茶師在佛館菩提廣場參與「千人茶禪」小茶師成果展，親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神，活動後大家一同起身迴向。（王錦河攝）

佛陀紀念館館長如常法師（中）在「千人茶禪」小茶師成果展表示250位小茶師親手將泡好的茶敬呈父母、師長，這是展現中國傳統文化的孝親和倫理精神。（王錦河攝）

愛樂演奏家室內樂團在「千人茶禪」現場演奏，其中1位小妹妹（中）也參與演出。（王錦河攝）

愛樂演奏家室內樂團在「千人茶禪」現場演奏，其中1位小妹妹（左）也參與演出。（王錦河攝）

愛樂演奏家室內樂團在「千人茶禪」現場演奏，其中1位小妹妹（中）也參與演出。（王錦河攝）

愛樂演奏家室內樂團在「千人茶禪」現場演奏，其中1位小妹妹（右二）也參與演出。（王錦河攝）

愛樂演奏家室內樂團在「千人茶禪」現場演奏，其中1位小妹妹（中）也參與演出。（王錦河攝）

2017國際書展暨蔬食博覽會4日起至12日在高雄佛陀紀念館舉行，4日由首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，逾1000群眾將《金剛經》、《法華經》、《佛光大藏經》等各類佛經在菩提廣場傳經、曬經、翻頁經本，希望讓經典法寶永遠留傳。

佛光山國際書展今年以「經典人生、智慧生活」為主題，共有4項大型活動包括：千人曬經、千人茶禪、千人抄經、千人讀經。4日上午在佛陀紀念館菩提廣場首次登場的「千人曬經」為書展揭開序幕，上午9點逾1000位群眾在南屏敦煌舞蹈團和幡旗人員前導下，從禮敬大廳後方的成佛大道兩列排開，眾人手捧金剛經、法華經、佛光大藏經、六祖壇經、星雲大師「對治百法」一筆字等經典與墨寶，緩步前往菩提廣場參與千人曬經，由佛光山總住持心保和尚帶領逾1000群眾在菩提廣場曬經並翻頁經本，讓佛陀智慧光明普照世界，啟發眾生，藉由傳經、曬經與閱藏儀式為國際書展揭幕，並發願護持佛法，讓經典法寶永留傳。

高齡91歲的佛光山開山星雲大師也在佛光山開山寮特助慈惠法師、國際佛光會世界總會署理會長慈容法師和佛陀紀念館館長如常法師等陪同下短暫露面，並向與會大眾打招呼。

根據中國寺院曬經的記載，相傳唐朝玄奘大師前往天竺（今印度）取經，回程途中不小心將經書掉落水中，趕緊撈起經書曬乾，才得以完好帶回長安、洛陽，讓佛法留傳中國，後來廣大寺院沿用此法，將收藏已久的經卷拿出來翻曬，以利經卷長久保存。

佛光山總住持心保和尚表示曬經法會非常難得，機緣殊勝，在曬經的當下佛光普照，他表示「經」是佛教「三藏」（經、律、論）之首，也是佛陀開示的法要，稀有難得，是佛陀歷經三大阿僧祇劫的修行，成道之後所開演的法要，可在現實生活中讓人出離煩惱、身心自在、平安吉祥。佛陀涅槃後，弟子們經結集將佛陀所說的經典法要流傳下來，包括玄奘、法顯、義淨等高僧大師都曾西行求法，突破種種困難才將經典帶回中國，讓佛法流傳。

天下遠見文化事業群創辦人高希均表示千人曬經見證佛教史重要的一頁，好的知識永遠值得推廣。他以「星雲之星、佛教之光、經典不朽、道理永存」表達他參加千人曬經的感動。

4日下午也在菩提廣場舉辦「千人茶禪」小茶師成果展，全台各地250位小茶師在菩提廣場250桌茶席間親手泡茶敬呈父母師長，表達孝親倫理精神，去年小小茶師成果展獲得迴響好評，今年國際書展擴大舉辦「千人茶禪」，讓更多民眾從品茶中領受小茶師的技藝與敬心。

佛陀紀念館館長如常法師表示「千人曬經」不但是首次舉辦，也是今年國際書展的最大特色，千人曬經既是佛教文化也是生活智慧，從閱讀經典中可培養人的恭敬與歡喜心。她說來自全台各地的250位小茶師參與「千人茶禪」，親手將泡好的茶敬呈父母、師長，這是展現中國傳統文化的孝親和倫理精神。

5至11日每天上午10點和下午3點在本館大佛平台抄經堂舉辦「千人抄經」，12日國際書展最後1天上午10點在本館大覺堂舉辦「千人讀經」。12日下午2點還有美學名家蔣勳的詩詞講座；校外教學有從屏東小琉球坐船而來的學生，到書展看好書、品蔬食。還有佛光山每個月開往各偏鄉學校的「雲水書坊─行動圖書館」也在佛館展示好書，歡迎民眾前往佛館感受書香心靈的美好。

(中時)