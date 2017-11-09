恆春農會讓胡麻變黃金

恆春鎮農會推廣胡麻系列產品，創造產業商機（林中宣攝）

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中時
林中宣

恆春鎮農會2年前找到恆春原生胡麻（芝麻）種後，開始著手恢復荒廢多年的胡麻種植，最近有了成果，8日舉辦胡麻產業推廣活動，向民眾展示產品及介紹其經濟價值，讓「小小胡麻變黃金」。

農會總幹事林順和表示，恆春日照足和「落山風」等環境特性，造就原生種胡麻的特殊風味；香味濃郁，含油量雖不如台南一號，卻富含能抑制人體高血脂的亞麻油酸，是高經濟價值作物；如今突發奇想，提煉胡麻中機能性成分，開發出肥皂、沐浴乳等清潔用品，開啟胡麻產業新里程。

農糧署南區分署副署長黃怡仁說，經過採樣、觀察，發現恆春種胡麻所含的機能物質較其他品種豐富，且香氣更勝一籌，而國內胡麻原料9成仰賴進口，市面上胡麻油多以國外原料製成，原生種胡麻經有機栽植後，運用於胡麻油及潔身用品上，又將吸引消費者目光，成為市場新亮點。

恆春地區40年前曾有「遍地胡麻」榮景，但隨著人口流失，且採收過程需經過分段、曬乾、打粒；顆粒小、不易收集耗費工時等因素，讓栽種面積愈漸減少；林順和說，近年來興起養生風潮，帶動有機作物市場，讓恆春原生種胡麻再度受到重視，現今種植面積已有百公頃，年產量達2噸，分布在德和、大光、水泉、頭溝等較乾旱鄉里內。

(中時)

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