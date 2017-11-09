MLB》悲劇！哈勒戴妻子曾力阻他開飛機

2017年11月09日 07:34 中時電子報 盧品青

前賽揚投手哈勒戴(Roy Halladay)7日駕駛小飛機失事喪生，其實妻子布蘭蒂(Brandy Halladay)早有不祥預感，她當初就極力反對哈勒戴學開飛機，還在飛機製造商「ICON Aircraft」的宣傳影片裡述說過她的想法。

布萊蒂說：「很辛苦，我盡了全力阻止他，我非常反對他開飛機。」影片隨後又有哈勒戴的說法：「她(布蘭蒂)從頭到尾都反對我呢。」不過說歸說，哈勒戴還是在去年取得飛行執照，這段影片當初是飛機商用來製造宣傳效果的，在哈勒戴失事後已被下架。

哈勒戴擁有A5型號的最新機型，他手中的那架還是100台創始版(founder's edition)裡編號第1號的飛機，似乎是A5的頭號支持者與廣告宣傳的主力。哈勒戴的父親是私人企業的飛行員，因此他從小就夢想能開飛機。

墜機事件後，ICON Aircraft透過ESPN轉發聲明：「我們對前大聯盟投手哈勒戴的意外極為悲痛，對他家人致上最深切的哀悼，本公司會盡一切能力協助失事原因的調查。」

失事的A5型號也被媒體放大檢視，該機型售價20萬美元左右(約台幣600萬)，機上配備了「完全降落傘」系統，此系統已拯救超過300人的性命，不過哈勒戴墜機時並沒有使用降落傘。

(中時電子報)