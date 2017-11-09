11／9 三大報頭條要聞

2017年11月09日 07:44 中時電子報 編輯整理

◎中國時報

●美國總統川普開啟對北京的國是訪問，在不到12小時內，中美雙方即達成90億美元大單協議。全球高度關注的習川會今天正式登場，預料北韓、貿易將是會談核心議題。大陸學者表示，北京希望川普能為中美未來關係定位，並且對台灣問題提出保證。美國學者則認為，中美關係會因為「習川二會」而改善，但可能只能短暫維持穩定關係。

●我亞太經合會（APEC）領袖代表宋楚瑜，昨與美國國務次卿向農（Thomas A. Shannon）舉行會談，2人今早還要進行早餐會；據透露，雙方談及台美及亞太經貿問題，宋代表蔡英文總統向美方表達對台灣支持謝意，並表示我方遵循聯合國對北韓制裁措施。川普政府上任後，向農是與我方會面的最高級別官員。

●行政院宣布，至2025年政府將投入9000億元，備用容量率拉高至15％，備轉容量率逾10％。但是估計明年備用及備轉容量率仍不足以穩定供電，行政院長賴清德昨首度鬆口，政府會盡量來努力，「再轉核能電廠是最後手段」。引發在場媒體騷動，但賴清德面對追問，沒有再多做補充。

◎旺報

●大陸國台辦第一副主任劉結一，8日出席「第十四屆湖北·武漢台灣周」開幕式。首次登場的劉結一不改「怒懟天團」本色，強調今後將全面貫徹中共十九大對台工作方針，推動祖國和平統一進程，堅定不移地堅持「一中原則」、「九二共識」，毫不妥協與台獨分裂勢力鬥爭，為下一階段對台工作，展現強硬姿態。

●美國總統川普對北京的訪問將突顯一個精英圈子的角色，這個圈子的智庫分析師、外交官和學者正在幫助北京領導層搞懂華盛頓，只是他們都覺得困難。英國《金融時報》分析指出，川普當選一年來，中國那些力圖幫助北京領導層搞懂白宮戰略意圖的美國問題專家，仍然無法預測這位美國總統。

●大陸《環球時報》專訪大陸全國台研會副會長、國台辦前副主任王在希指出，習近平十九大報告體現了大陸13億同胞堅定反對台獨分裂、堅決維護國家主權領土完整的意志和決心，對台獨分裂勢力形成最大的震懾，迫使蔡英文當局始終不敢碰觸台獨分裂底線，有力維護了兩岸關係大局的穩定。

◎工商時報

●「太陽光電綠能屋頂全民參與計畫」補助4成政策大轉彎！行政院政委張景森昨（8）日表示，將秉持「政府0補助、住戶0出資」原則，提供發電量完全躉購、屋頂出借回饋住戶躉購費率1～2成雙重誘因，吸引全民參與。預計2020年提前達成300萬瓩裝置容量綠能屋頂目標，吸引企業設備投資1,800億元。

●美國總統川普昨（8）日抵達北京，展開為期一天半的國是訪問。川普這次訪問亞洲，最主要的目的是協同各國施壓北韓放棄核武計畫。今日他將與剛登上權力頂峰的大陸國家主席習近平，就北韓問題及中美貿易問題交換意見。本次「習川會」成果為何，對美方在亞洲利益影響深遠，也引發全球關注。

●2017年APEC企業領袖峰會本月8～10日越南峴港市舉行，資誠在大會中發布《2017 APEC企業領袖調查報告》，其中APEC企業領袖眼中的十大熱門投資經濟體，依序為越南、中國、印尼、美國、泰國、日本、香港、新加坡、馬來西亞和澳洲，並不包括台灣。

(中時電子報)