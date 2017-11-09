一例一休再修法 洪孟楷幫擬小英四談話笑翻網友

2017年11月09日 07:52 中時電子報 謝雅柔

行政院近日拍板一例一休修法五大方向，引發勞工不滿，不過總統蔡英文到目前為止，仍未出面針對此事發表談話。對此，國民黨發言人洪孟楷替蔡總統猜想四種可能談話方向，並表示「蔡英文無論選何種文體，請快出來面對民眾，別再神隱了」。該文一出逗樂許多網友。

洪孟楷指出，即將通過政院院會的一例一休再修法法案，除了引起廣大勞工不滿外，更直接打臉去年十一月下軍令狀要求立法院綠委修法的蔡英文總統。

然而，蔡英文總統仍未出面針對一例一休修法一事發表談話。對此，洪孟楷猜想蔡總統可能談話方向，包括文青體、跳針體、幹話體以及怪馬體。文青體為「一例一休再修法，所有休假歸還業者，當勞工不再七休一時、就是可以積假去歐美的開始。謝謝年輕的你們，給台灣人一個充滿驚奇的冬天」。跳針體則為「對於勞工朋友，我們的善意不變、承諾不變，不會走回過勞的老路，但也不會在一例一休壓力下屈服！」

幹話體為「勞工是我心中最軟的一塊，所以我們要『加強勞工權益』、『致力勞工權益升級』、『對勞工權益把關』」；而怪馬體則為「一例一休是馬英九的錯」。

洪孟楷呼籲蔡英文無論選何種文體，都請趕快出來面對民眾，別再神隱了！

(中時電子報)