NBA》中國刑罰好重？美媒擔心「球弟」會被關10年

2017年11月09日 08:41 中時電子報 盧品青

UCLA大學籃球員「球弟」李安吉羅鮑爾(LiAngelo Ball)因在商店順手牽羊，於中國杭州被逮捕，他的父親「球爸」拉瓦爾(LaVar Ball)、母親與弟弟(LaMelo Ball)同時也都在中國大陸境內。據ESPN報導，球弟與兩名被抓的同學都嚇壞了，《運動畫刊》指出中國大陸的刑罰很重，球弟3人可能會面臨牢獄之災。

球弟與兩名同學(Cody Riley, Jalen Hill)在杭州一家路易威登商店裡偷竊墨鏡被抓，雖然球爸聽說後強作鎮定：「沒事，沒事。」但美媒還是報導得煞有其事，表示在中國大陸商店偷竊絕不是小事，路易威登是高價商店，竊取高價物的罪行很大，美國《雅虎體育》甚至預估他們將面臨3至10年的徒刑，就跟在美國公然打劫一樣嚴重。

該報導指出，在中國大陸偷竊2500人民幣以下的物品，可能會遭到罰金或最多6個月徒刑；若是7000元以上萬元以下人民幣的物品，可處2至3年的徒刑。路易威登的男用墨鏡售價差不多就是在2500元至萬元人民幣不等。中國大陸誤抓人的機率非常低，被逮的人定罪率高達99.2%。

由於球爸一家人平時作風比較高調，美國網民似乎多半支持中國嚴懲這3人。

「一群白癡，丟臉丟到國外！」「黑人特權在中國沒用啦。」「當這裡是美國嗎？中國法官才不甩你那套。」「中國物價又不貴，飛了半個地球去偷東西？」「黑人球員要開始對中國國歌進行陳抗。」「這裡不是美國，媒體輿論不能幫你脫罪。」「關起來吧，謝謝中國納稅人替我們養他們。」

ESPN球評史密斯(Stephen A. Smith)的態度比較持平，他希望大家不要因為討厭球爸就把矛頭指向他：「年輕人都會做蠢事，這是難免的，我知道這事情非常嚴重，畢竟這是中國不是美國，但拉瓦爾不應該成為我們攻擊的對象。」

湖人隊「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)說他認為父母家人都在，應該可以處理好弟弟的情況，他目前只想專心打球。雖然有點冷酷，不過球弟以後或許得好好學學哥哥「專注打球」，不要再胡鬧了。

(中時電子報)