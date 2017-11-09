他和她證明世上有「美食」 台北the Grill伙食餐廳開賣

2017年11月09日 08:47 工商 姚舜

〈酥炸豬尾巴〉的表層香酥脆，皮內膠質豐富口感彈Q，吃食時可沾老美最愛的拉差香甜辣椒醬，以及美乃滋特調醬提味。（圖／姚舜攝）

〈墨西哥究好燉豬肉〉是以雲林的「究好豬」入饌燉製，吃食時可以墨西哥餅皮捲入，或搭配法式麵包。（圖／姚舜攝）

〈究好菜刀豬〉是將形似菜刀的帶骨豬里肌，先以香料醃漬入味後再煎烤烹製，肉質柔嫩帶汁，口感風味可以牛排PK。（圖／姚舜攝）

〈皇家鮭魚〉是用煙燻鮭魚和新鮮鮭魚切丁後，與蛋末、紅洋蔥碎、酸豆、蝦夷蔥一起搭配呈盤，客人並可加購賽魯加（Sevruga）魚子醬升華口感與風味。（圖／姚舜攝）

以美國蟹肉混入香菜、蝦夷蔥、甜椒製作的〈香煎蟹餅〉，可以沾青醬並搭配柳橙與葡萄柚入口。（圖／姚舜攝）

在「the Grill伙食」亦可嘗到先舒肥再炙烤的牛排，且價格比高檔牛排餐廳便宜許多。(圖／姚舜攝)

位在精品商旅〈司旅〉一樓的〈the Grill伙食〉餐廳，裝潢簡約時尚並附小花園，看出去是師大附生的操場。（圖／姚舜攝）

〈the Grill伙食〉餐廳的總經理RAY(左)和主廚Ginger林珮瑜（中）是加州廚藝學院高材生，並曾在多家美國米其林星級餐廳歷練。（ 圖／姚舜攝）

都說美國只有熱狗、漢堡、三明治而「沒有美食」。這讓旅居美國加州多年、且學的都是餐飲的Ray顏宏叡與Ginger林珮瑜覺得「誤會很大」。故為證明「美國確有美食」，於是他找了她，倆人攜手合作先開了〈Burger Ray〉美式個性漢堡店並成功發展連鎖後，租下台北大安區師大附中旁精品商旅〈Chez Nous Hotel司旅〉的一樓投資開設〈the GRILL 伙食 by BR〉餐廳，新餐廳並自本周起正式開賣，菜單上主打的是Ray 與Ginger渴望與台灣食客分享的「美食」，且是以當代美國料理（Modern American Cuisine） 手法詮釋演繹的美式佳餚，向市場證明：今天的美國，確有美食！

在全球化浪潮下，今天美國餐飲已隨著交通運輸工具的發達與資訊快速流通愈益蓬勃與精進。國際美食觀察家們在全世界「東張西望」、「吃吃喝喝」後發現，新美國菜、尤其是當代美式料理（Modern American Cuisine）的勢力已和北歐料理、印度料理，以及日本料理一樣，以有別傳統的「表情」，受到新世代餐飲消費族群的喜愛。

在美國，舉凡西岸的舊金山、拉斯維加斯，或東岸的紐約、波士頓，不少當紅的餐廳不是法菜餐廳，也不是義大利餐廳，而是提供當代美式料理菜餚的餐廳。食家饕客與吃貨們一波接一波地湧入這些餐廳，開啟了美國餐飲業的輝煌盛世，也讓山姆大叔得以「美食」在國際食壇揚眉吐氣。

談到美國餐飲業的發展，不能不提到加州料理（California Cuisine），這種最早源於加州校園的無國界料理，曾經以明星之姿成為最能代表美國食物的「菜系」，只可惜，由於「融合過度」加上「創意無厘頭」，被許多國際頂尖大廚嗤之以鼻，因此紅了10多年後即在食壇隕落。70後與80後的吃貨，甚至壓根沒聽過所謂的「加州料理」。

「加州料理」已死確認無誤，但沒有人能否認，作為民族小熔爐的加州確實是孕育美國名廚的搖籃。而Ray和Ginger則都畢業於於加州廚藝學院（California Culinary Academy），故能掌握美國當代料理的精準脈動，並詮釋繹「美國食尚」。

開在台北信義路巷內精品商旅、與師大附中操場相鄰的〈the Grill 伙食〉餐廳，營業面積不大、僅有42個客席座位，但融合現代工業風與一點復古懷舊元素的裝潢設計，卻使氛圍輕鬆自在。餐廳的命名則清楚傳達了這是一家有不少燒烤菜餚的餐廳，並希望消費者「作伙逗陣，共饗美食」。

〈the Grill 伙食〉餐廳的菜單設計非常有「個性」，一張紙上就非3大類，「Large Plates」一欄是牛排、 豬排與魚排等主食，價位從780元起至1100 不等，可供雙人共享的牛排價位則1280元至1680元。「Medium Plates」一欄則有諸如宛如東坡肉的〈脆皮燒肉〉、〈溫沙拉牛排〉、用雲林「究好豬」燉煮並可搭墨西哥薄餅或法式麵包吃食的〈燉豬肉〉，以及〈燉牛肚〉等，價位則每份自320元至550元不等。

至於有點像開胃前菜，份量卻又比前菜大很多的「Small Plates」，則有〈酥炸豬尾巴〉、〈皇家鮭魚〉或〈香煎蟹餅〉等各種菜餚可以選擇。菜單中並有「Side Dish」與甜點「Dessert」可以選擇。

曾在加州酒鄉NAPA知名餐廳〈Bouchon Bistro〉，以及米其林星級主廚Daniel Patterson旗下的〈Plum Oakland〉與〈Haven Oakland〉餐廳實習與歷練的Ginger，雖稱自己是「有什麼食材，就做什麼菜」，但她的手路嚴謹細膩，雖然餐廳很Casual，但她做出的菜仍帶有些許Fine Food的氣質。這其實是Bistronomy的精神，但〈the Grill 伙食 by BR〉不以Bistronomy為定位，因為這是法國餐飲新興業態，而Ray 和Ginger想傳遞的卻是「美食」體驗，體現當代美國料理無拘、自由與解放的精神。

(工商)