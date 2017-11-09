2018波隆那兒童書展台灣館徵展開跑！多元創意耀國際

2017年11月09日 09:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓台灣更多好的出版品被看見！2018義大利波隆那兒童書展將於3月26日至29日舉行。由文化部主辦、台北書展基金會承辦之台灣館，11月8日舉辦徵展說明會暨版權經驗分享會，出版界反應熱烈，尤其對於第一次參展的經驗分享、英語試譯本的重要性，版權專家都提出客觀又有趣的經驗分享，現場座無虛席，詢問度不斷，由於徵展活動至12月5日截止，書展基金會提醒今年補助計畫不少，出版社應準備趁早。

即將邁向第55屆的2018波隆那兒童書展，向來擁有全世界童書產業年度盛事的龍頭地位，每年都有超過100個以上國家、1千多家出版社參展。同時更吸引無數童書專業出版社、童書作家、插畫家、版權經紀公司、圖書館代表、書店從業者以及圖像授權與童書數位出版等相關人士齊聚一堂。

波隆那兒童書展台灣館 徵展起跑！

台北書展基金會執行長王秀銀指出，書展基金會自2006年承辦台灣館參展，邁入第13年，已有近20位插畫家受邀參展，入選波隆那插畫大獎的台灣插畫家超過40位。台灣的童書、繪本、漫畫在海外市場表現最引起國際矚目，基金會自2015年進行波隆那拉加茲獎報名補助，年年都有精采作品入圍，而拉加茲獎每年都有新增獎項類型，期望各出版社踴躍報名，藉此挖掘好作品。

由於2018年波隆那兒童書展主題國為中國，台灣館除了延續2017年「台灣繪本美術館」新風格，持續邀請藝術家鄒駿昇策劃，以美術館的概念，向全世界展示台灣童書繪本的多元與創意，藉以吸引各國參展者的目光，並積極推際市場與文化交流。

台灣館採美術館風格 多元創意精彩呈現

今年台灣館位置暫定於25館，展館面積共10個展位、160平方公尺。展館設計將以美術館概念，濃重墨綠色展牆風格，讓插畫作品以裱框形式呈現。館內分區規劃概分「插畫家創作區」、「台灣精選好書區」、「數位出版品區」、「出版社專區」、「版權洽談與活動區」及「2019台北國際書展徵展區」等區。展期並預計安排多項精彩活動，如：開幕酒會、插畫家交流活動，以及國際版權媒合會議等，以展開更多國際版權與文化的交流。

另外，基金會持續推動「國際出版品計畫」，邀請作品的創作者和編輯到波隆那，接受國際顧問的諮詢協助，找出新的國際市場出路；針對出版社版權、編輯與版權代理公司人員所推出的「版權人員參展補助計畫」，經核定最高將可獲新台幣四萬元補助；拉加茲童書獎報名費補助計畫針對參展出版社的全額補助申請，也都正如火如荼進行。

書展基金會提醒，報名期限將至12月5日截止，表格可逕上台北書展官網下載，或電洽國際組謝孟達，27671268分機108；涂文貞，分機112。另外，台灣館亦提供服務，籌組「2018義大利波隆那書展台灣參訪團」，行程公布於書展官網，報名至2018年1月15日止。

(中時電子報)