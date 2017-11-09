窗外滿滿楓紅！宮城縣南的3處極致祕湯 掲百年溫泉旅宿魅力

2017年11月09日 10:39 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

「峩々」一詞正象徵了旅館四周巍峨險峻的山景。不僅喜愛溫泉，同時也熱衷於戶外活動的溫泉旅館迷，峩々温泉絕對是不二首選。(圖/Visit東北提供)

日圓匯率近日創27個月新低，吸引不少哈日族手刀換匯，準備出發日本。而除了被觀光客擠爆的日本一線城市，擁有豐富觀光資源的潛力二線城市也成為備受矚目的日本旅遊新興城市。擁有溫泉祕境和無敵雪景的日本東北宮城縣南，過去是日本國內旅客獨享的人氣溫泉度假勝地，VISIT東北就推薦3處當地最具特色的溫泉祕境，能體驗最有濃厚日本氣息的極致溫泉旅宿。

日本旅遊新興城市之一的宮城縣南，當地溫泉旅館不僅有祕境湯泉，每一座溫泉旅館各自有其文化、歷史、自然等特色。自1428年開業以來經歷20個世代交替，已累積600年歷史的「湯主一條旅館」，最初是以「湯治」聞名。第20代主人一條一平先生接手之後注入新穎的經營思維，一方面將獲頒為「國家有形文化財」的木造建築本館規劃為頂級料亭，在富含大正時代懷舊風情的空間中提供細緻的料理服務，帶給旅客們極致的五感饗宴，藉此榮獲為政商名流指名必訪的旅館料亭。

而另一方面則是將提供住宿為主的別館全面翻修改裝，規劃8種和洋風格並存的嶄新溫泉客房。設計溫潤簡約的頂級客房包圍在靜謐山林之中，讓旅客們可以隨著大自然的音律遠離都市的紛擾獲得小憩。尤其適合想要遠離市井喧囂的旅客。一條旅館除了在熱門旅遊網站「樂天旅遊網」競爭激烈的評選中脫穎而出，獲得日本全國TOP 3的高人氣之外，也是少數獲得「米其林指南--宮城2017年特別版」推薦的在地老舖溫泉旅館。

不忘閣470年歷史的木造旅館建築中擁有6座風情各異的祕湯，是吸引溫泉旅館愛好者年年重複到訪的關鍵原因。(圖/Visit東北提供)

一條旅館將獲頒為「國家有形文化財」的木造建築本館規劃為頂級料亭，在富含大正時代懷舊風情的空間中提供細緻的料理服務，帶給旅客們極致的五感饗宴。(圖/Visit東北提供)

而原為伊達藩主御用湯治之所的「不忘閣」，當年伊達政宗對於此地的湯宿體驗留下了無上的感動難以忘懷，因而命名為「不忘閣」沿用至今。又因為受到芥川龍之介、古賀政男、与謝野晶子等文人墨客的喜愛，而有「文人湯」的封號，旅館入口石階上題著詩句的斑駁石碑與大大刻著「文人達の湯（文人墨客之湯）」的立牌，正說明了「不忘閣」的不凡之處。

470年歷史的木造旅館建築中擁有6座風情各異的秘湯，是吸引溫泉旅館愛好者年年重複到訪的關鍵原因。籠罩在靜謐氣氛之中神祕宅邸，蘊藏著伊達家族世代相傳的古董書畫，也是文物迷不可錯過的寶藏之地。除此之外，不忘閣提供的頂級和風會席料理，更吸引了老饕們不遠前來。「不忘閣」不僅征服了沙場上嘯勇的戰士，也收服以筆墨征戰於時事輿論的文人，更讓當代的溫泉旅館迷和美食家們流連忘返。

不僅喜愛溫泉，同時也熱衷於戶外活動的溫泉旅館迷，「峩々温泉」絕對是不二首選。「峩々温泉」的開山祖・竹内時保，乃是北海道開拓使節團的一員，在行經東北途中發現了這塊湯泉之地，受命留在當地營建作為政府單位的宿營地。

「峩々」一詞正象徵旅館四周巍峨險峻的山景。峩々温泉第六代主人竹内宏之先生說道，若是想追求傳統溫泉旅館貼身服務的旅客，這裏恐怕不是最佳的選擇。從旅館所在位置隱身於森林山野中、旅館內裝陳列設計採用大量的木質元素、館內小店獨有的原創商品、保留食材原始風貌的料理風格、以及服務人員和旅客保持最低限度的互動方式等細微之處可一一窺見「峩々温泉」定位特殊。

來到峩々温泉，不會有一般溫泉旅館的熙攘人潮，極為適合想要獨享一人時光的旅人。此外，峩々温泉正位於標高850公尺的藏王山麓之中，非常適合喜愛登山的朋友，館內也提供導覽服務，即使沒有登山經驗的旅客也能夠輕易享受樂趣。

(中時電子報)