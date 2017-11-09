瓦斯補助26元 台東市長張國洲批浪費人力

台東市長張國洲施政報告，強調瓦斯補助對市公所造成沉重的人力負擔。（黃力勉攝）

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台東市部份里民享有經濟部能源局的瓦斯補助，不過台東市長張國洲8日進行施政報告時表示，台東市的補助戶數全國最多，每人每桶補助26元，但公所需非常多的人力建檔、收件等，非常沒有效率，希望能源局可以改變補助辦法。

台東市代表會8日舉辦市長施政報告，張國洲針對施政成果向市民代表報告，其中瓦斯的補助讓張國洲坦言，市公所的原民課人力負擔龐大，希望能有新的補助方式。

原民課長陽昇宏表示，台東市被劃為平地原住民鄉鎮後，經濟部能源局補助台東市偏遠地區瓦斯差價，台東市共有46里，其中37里符合資格，總共11000戶是全國最多，為了發放每桶26元的補助款，原民課需動員大批人力作業。

他說，原民課需要將補助戶的資料建檔，並交給里長，由里長轉交鄰長，再送到民眾住家中，民眾依據補助單，在特定時間前往特定地點繳交身分證、存摺影本等，費時費力，僅為了領幾百元的補助，補助款發完後還要歸檔上傳資料。

陽昇宏說，台東市發出的瓦斯補助款共500多萬，採取標準是1人1桶26元，1人1年補助4桶、2人8桶、3人11桶、4人13桶等，一般4口的家庭可以領到338元，建議能源局可以直接從瓦斯行送瓦斯時，直接從收取金額中扣，將更能方便作業。

(中時)

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