驚！荷爾蒙減少！每年逾5000台灣女子死於「糖尿病」

2017年11月09日 09:07 中時電子報 林宜靜 /整理報導 /整理報導

目前全球糖尿病人口估計有4.22億,其中近2億名女性罹患糖尿病,每年因糖尿病死亡的女性人數高達210 萬。在台灣糖尿病連續6年高居女性十大死因第三位(男性為第六位),105年死亡率每十萬人 41.9 人(男性 42.8 人),估計近 5000名女性死於糖尿病的危害。其中女性荷爾蒙隨年齡增長,這個保護因子逐漸退場,女性心血管疾病、糖尿病等死亡率在停經年齡後,以每5歲近乎一倍的速度上升。

為呼籲全世界各國將「糖尿病防治」列為首要工作,世界衛生組織與國際糖尿病聯盟於 1991 年訂定每年的 11 月 14 日為世界糖尿病日,迄今邁入第 27 年,今年世界糖尿病日宣導主題訂為「Women and diabetes - our right to a healthy future女性與糖尿病」,特別關注女性糖尿病防治。

台灣女性最大課題之一,就是如何在現代社會中發揮傳統與新世代角色!傳統角色是以家庭為中心,女性掌握著家庭的飲食營養、生活習慣、甚至運動行為;新世代角色則需要投擲更多精力在職場上,不讓鬚眉的女性常常忽略了自己的健康。

女性糖尿病病人具較高心血管疾病風險

依據國民健康署國民營養健康狀況變遷調查,台灣 18 歲以上國人糖尿病盛行率為 11.5%,女性盛行率 10.3%,估計台灣有超過 100 萬名女性罹患糖尿病。糖尿病病人若沒控制好血糖,長期高血糖將引發一連串併發症,包括視網膜病變、腎病變、糖尿病足、心血管疾病問題等。

女性得天獨厚,女性荷爾蒙除了讓女性擁有美好的體態與容貌,並對維持女性骨密度、心血管功能及大腦記憶力提供了莫大幫助。但隨年齡增長,這個保護因子逐漸退場,女性心血管疾病、糖尿病等死亡率在停經年齡後,以每5歲近乎一倍的速度上升。

根據健康署調查,40 歲以上之糖尿病友,高達近7成有 BMI 過重及肥胖情形(男性:66.5%,女性:66.1%),且調查結果顯示,女性糖尿病友有 BMI 過重及肥胖情形者,58.9%的人沒有做任何體重控制者(男性糖尿病友的 51.3%)。糖尿病學會許惠恒理事長提醒,除健康飲食、按時藥物及血糖自我監測外,70%∼80%的糖尿病病人可透過身體活動來有效幫助血糖控制,呼籲糖友每日規律身體活動,配合藥物與飲食計畫,在生活中全面控糖,有效預防糖尿病合併症發生。

女「全」運動,糖友控糖「動」起來

世界衛生組織統計,超過四分之一(27%)的糖尿病發生原因為缺乏身體活動,所以運動不僅可以預防糖尿病等慢性病,在罹患糖尿病後,運動也是重要治療方式之一。運動習慣的養成確實是知易行難,運動需要環境及陪伴,現在全國各縣市積極建設相關運動環境,包括河濱公園、自行車道等等,運動性

社團也紛紛林立。

每周 150 分鐘中等強度耐力的身體活動,可增加胰島素敏感度,有利維持血糖穩定。全時間的運動可以從平時生活中作起,減少看電視、上網等長時間坐著不動的活動,例如提前早一站下車走路上班、爬樓梯取代搭電梯或手扶梯、參加辦公室或社區的運動社團等。全家運動則是飯後利用住家附近運動設施、開放之校園與全家一起健走,不僅增進親子關係,也可讓孩子從小培養愛活動的好習慣。

穩定控糖 7 以下:「控糖騎跡、點燈、健走、園遊會」活動,大家一起來 為了讓糖友不因為糖尿病影響人生及運動習慣,及更多人重視運動的重要性,社團法人中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會、財團法人糖尿病關懷基金會、社團法人中華民國糖尿病病友全國協會一起攜手,共同呼籲糖友透過身體活動將糖化血色素(HbA1c)控制控制在「7」以下,有效減低糖尿病合併症發生!學協會號召熱愛運動的醫師、衛教師及糖友們組成自行車隊,發起「控糖騎跡」活動,預計 11/11(六)自台北出發,一同挑戰兩日277公里的騎行

活動,期透過這次活動,號召糖友們全部一起來,讓控糖落實於生活中,並呼籲不論是從健走、慢跑、騎自行車、做瑜珈、爬樓梯,甚至做家事等,都是身體活動控糖的好幫手。此外,今年世界糖尿病日也將在苗北藝文中心及竹南運動公園盛大舉辦點燈、健走及園遊會,歡迎糖友和民眾一同參與運動控糖7以下相關活動,遠離糖尿病及合併症的危害,永保安康。

