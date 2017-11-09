罕見特例! 安倍出訪東南亞 預計分別與習李會談

友善列印
中時

《產經新聞》報導，有多位相關人士透露， 日本首相安倍晉三將於11日與中國國家主席習近平在越南舉行高峰會談，13日將在菲律賓馬尼拉與中國總理李克強舉行會談。日本首相1次出訪，相繼與中國國家主席及總理會談乃極為罕見的特例。

亞太經濟合作會議(APEC)高峰會預定10日在越南峴港開幕，13日起還將在菲律賓馬尼拉舉行東協(ASEAN)各國相關高峰會。官房長官菅義偉8日在記者會上表示，「我國將主導能帶動亞太地區經濟的討論，針對北韓等的區域課題，希望能向國際社會發出強有力的訊息」。

安倍9日出發赴越南，出席亞太經濟合作會議高峰會，配合一連串國際會議期間，還將與習近平和俄羅斯總統普丁等人個別舉行高峰會談，希望尋求中俄合作，進一步對北韓加強施壓，促使北韓放棄核武和飛彈的開發，並協助解決綁架問題。

安倍盼尋求中國方面合作，持續對北韓加強施壓，在迫使北韓放棄核武、飛彈開發上，扮演更重要的角色；此外，為了改善中日關係等，也將促使日中韓3國高峰會今年內在日本順利召開。

安倍與普丁會談時，則希望針對早日實現在北方領土的共同經濟活動交換意見。普丁在出席APEC前，9日投書南韓媒體，以「共同邁向繁榮和協調並進的開發」為題，提案建構連結亞太地區、中亞、歐洲等歐亞整體的經濟合作體制，並尋求南韓等國的積極參與。

美國總統川普在結束日中韓3國的訪問後，也將出席APEC，安倍將在會議期間與川普交換意見，美日領袖擬主導有關「自由、開放的印度太平洋戰略」的討論。

(中時)

研究：綿羊會認人 可認得歐巴馬 「習川二會」擘畫新時代中美關係…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。