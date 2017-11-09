罕見特例! 安倍出訪東南亞 預計分別與習李會談

2017年11月09日 15:28 中時 黃菁菁

《產經新聞》報導，有多位相關人士透露， 日本首相安倍晉三將於11日與中國國家主席習近平在越南舉行高峰會談，13日將在菲律賓馬尼拉與中國總理李克強舉行會談。日本首相1次出訪，相繼與中國國家主席及總理會談乃極為罕見的特例。

亞太經濟合作會議(APEC)高峰會預定10日在越南峴港開幕，13日起還將在菲律賓馬尼拉舉行東協(ASEAN)各國相關高峰會。官房長官菅義偉8日在記者會上表示，「我國將主導能帶動亞太地區經濟的討論，針對北韓等的區域課題，希望能向國際社會發出強有力的訊息」。

安倍9日出發赴越南，出席亞太經濟合作會議高峰會，配合一連串國際會議期間，還將與習近平和俄羅斯總統普丁等人個別舉行高峰會談，希望尋求中俄合作，進一步對北韓加強施壓，促使北韓放棄核武和飛彈的開發，並協助解決綁架問題。

安倍盼尋求中國方面合作，持續對北韓加強施壓，在迫使北韓放棄核武、飛彈開發上，扮演更重要的角色；此外，為了改善中日關係等，也將促使日中韓3國高峰會今年內在日本順利召開。

安倍與普丁會談時，則希望針對早日實現在北方領土的共同經濟活動交換意見。普丁在出席APEC前，9日投書南韓媒體，以「共同邁向繁榮和協調並進的開發」為題，提案建構連結亞太地區、中亞、歐洲等歐亞整體的經濟合作體制，並尋求南韓等國的積極參與。

美國總統川普在結束日中韓3國的訪問後，也將出席APEC，安倍將在會議期間與川普交換意見，美日領袖擬主導有關「自由、開放的印度太平洋戰略」的討論。

(中時)