2016年一敗塗地 孫大千點出國民黨盲點

圖為國民黨中央黨部。（資料照,方濬哲攝）

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中時電子報

國民黨前立委孫大千稍早在臉書PO文指出，國民黨之所以會在2016年一敗塗地，最主要的原因就是它完全沒有跟上時代腳步，並點出國民黨一直存在的四大盲點。此外，他說國民黨若提供舒適圈和不經正式的黨內初選就內定的消息，無非是在毀掉蔣萬安。

孫大千指出，國民黨過度相信藍綠對決的概念，總是以為只要藍軍基本盤歸隊，局勢就大有可為，但孫說現在台灣已進入政治色彩全面解構的時代，持續迷信顏色只會走入死胡同中。再者，孫大千說國民黨內的人才培育大多來自於政二代及派系接棒人，在這樣的一個結構中，很難吸引年輕人投入和認同。

此外，孫大千說國民黨永遠害怕黨內的競爭，凡事要以和為貴。所以充滿了搓湯圓，混稀泥的政治操作。最後，孫大千說國民黨內有太多大老習慣在幕後操控。

「此次台北市長的選舉，是國民黨向全國人民展現改革決心和全新態度的一個大好時機，更是國民黨重建再生的最後關頭」。孫大千說從這場選舉的過程我們將可檢視國民黨是否有所改變，黨內初選更是一個可以讓黨內人才展現風範，陳述理念的一個重要的舞台。

孫大千提及，他很替蔣萬安捏一把冷汗，因為，國民黨若力拱他，反而是反效果。提供舒適圈和不經正式的黨內初選就內定的消息，無非是在毀掉蔣萬安，難怪國民黨這麽多年來都沒有成功扶植過新秀！

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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