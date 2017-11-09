「牠」騙過保育員的雙眼！「紋陸龜」寶寶自然孵化

2017年11月09日 09:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

電影《侏羅紀公園》名言，「生命會自己找到出路」！這個例子也出現在台北市立動物園！原本棲息於馬達加斯加的射紋陸龜，因為自然棲地破壞與盜獵等問題，已被列為極度瀕危的物種。台北市立動物園持續成功繁殖射紋陸龜，為穩定域外保育族群貢獻心力。但今年卻有保育員沒發現的個體，竟然默默地在戶外活動場「誕生」出愛的結晶！

原本棲息於馬達加斯加的射紋陸龜，因為自然棲地破壞與盜獵等問題，已被列為極度瀕危的物種。（台北市立動物園提供）

由於陸龜是由孵化時的溫度來決定性別，動物園為了控制陸龜孵化的性別比例，通常在雌龜產卵後，就會及時將卵從土中帶出，以人工方式孵化。但今年卻有一批卵成功騙過保育員的雙眼，默默地在戶外活動場中孵化。

保育員回憶起發現陸龜寶寶的當下，正是9/15「泰利」颱風行經台灣的那天。保育員在清早例行的工作中，赫然發現成龜的活動場，竟然出現「迷你」射紋陸龜的身影，驚喜之餘，為了避免射紋陸龜寶寶被粗心大意的成熟個體壓傷了，還是趕緊將射紋陸龜寶寶救出。

保育員解釋，母龜挖坑產完卵後，會將產卵處用土覆上，使得活動場看起來與原本一模一樣。這次射紋陸龜的卵，雖然沒有人工孵化箱恆溫、恆濕的設備協助，但經過約3 個月的孵化期，射紋陸龜寶寶仍成功在媽媽親自建造的「產房」中順利孵化，也讓我們再次見識生命傳宗接代的強大潛能。

每隻射紋陸龜雌龜平均可產8至10顆卵。（台北市立動物園提供）

每隻射紋陸龜雌龜平均可產8至10顆卵，而這次產下的4顆卵中，有兩隻個體順利長大，剛孵出的射紋陸龜寶寶僅27公克，長約4.1公分、寬3.7公分，與成熟個體約11公斤的體重相比，有非常大的落差。一般龜殼給人的印象都是又重又硬，但龜寶寶剛孵化時的殼其實是軟軟的，因此若不小心被重物壓到，可真的會被壓扁扁。

剛孵化的射紋陸龜寶寶花紋比較像斑點而不是放射狀線條，隨著龜殼漸漸生長，才會慢慢呈現出放射狀，每隻陸龜長大後的花紋也不盡相同。

射紋陸龜原本棲息於馬達加斯加，由於棲地破壞與盜獵等問題，現在射紋陸龜已是國際自然保育聯盟(IUCN)紅皮書中的極度瀕危(Critically Endangered)物種。愛牠、了解牠，千萬不要透過非法寵物交易得到牠，讓牠們在原棲息地快樂的生活下去吧！

(中時電子報)