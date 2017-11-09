車禍導致頸椎骨折 前位固定手術助他恢復

2017年11月09日 10:12 中時 林欣儀

台中市66歲林姓男子，日前因車禍的強烈撞擊導致他頸椎骨折，林男因害怕開刀，選擇頸圈固定，卻效果不佳，經醫生建議採用「前位固定手術」植入齒突釘固定頸部，術後5天即可正常走路。醫生強調，這類頸椎骨折若情況嚴重可能致死，應特別留意。

林男告訴醫生，本月初騎機車出門時，不慎被汽車撞倒在地，因安全帽未緊扣，當身體受到撞擊時頸部劇烈往前甩，之後就倒地不起，只感覺脖子痛到無法動彈且全身癱軟，被緊急送醫救治。

亞洲大學附屬醫院神經創傷科主任李建裕指出，經電腦斷層檢查，發現林男是第二節頸椎齒狀突第二型骨折，研判可能是車禍時的「甩鞭效應」導致頸部宛如「被折彎的湯匙」，其嚴重程度就如「火柴頭硬生生斷裂」，若不及時治療，可能導致四肢癱瘓、呼吸困難。

李建裕表示，老菸槍的林男擔心開刀後出現敗血症等併發症，決定採保守治療，卻在準備出院時出現頸部劇痛、想吐、流汗等症狀，經溝通改採「前位固定」手術，在其第二頸椎植入骨丁固定，保留頸椎活動範圍、讓骨頭仍有生長機會，5天後即恢復四肢活動。

李建裕強調，「頸椎齒狀突」分為3種骨折類型，第一、三型屬於穩定型，可保守的以硬式頸圈固定就好，第二型則屬不穩定骨折，國外文獻中有老年人選擇保守治療，但死亡率高達8成。

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(中時)