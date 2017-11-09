「習川二會」擘畫新時代中美關係藍圖

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美國總統川普昨(8日)抵達北京展開國事訪問。中國國際問題研究院特聘研究員賈秀東稱，良性互動是中美關係的主色調，這與兩國元首的戰略引領是分不開的；兩國元首利用此次會晤就共同關心的重大問題再次進行戰略性溝通，將為新時代中美關係發展描繪更加絢麗的藍圖。

大陸《人民日報》海外版今刊發賈秀東文章稱，川普此行備受國際輿論關注，各界既關心雙方在具體議題上能達成哪些共識和成果，又關注雙方關於中美關係未來走向釋放什麼信號。

談及如何看清新時代中美關係，文章稱，首先關鍵在於客觀公正認識「中國特色」。新時代的中國將繼續踐行中國特色大國外交，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國的發展是世界的機遇，不是挑戰，更不是威脅。

其次，關鍵在於「認清歷史趨勢」。賈秀東認為，當今世界正處於大發展大變革大調整時期，和平與發展仍然是時代主題，和平與發展的大趨勢不可逆轉，中國的戰略選擇和發展路徑符合時代潮流。

賈秀東說，中國擁抱全球化，也深知全球化帶給各國的挑戰。各國應同舟共濟，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

最後則是「要有全球視野」，文章強調，中美在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛的共同利益，肩負特殊的重要責任。兩國利益深度交融，早已形成你中有我、我中有你的局面，誰也離不開誰。

文章表明，「中國不是美國一些人想像的對手和敵人」；如果為了迎合那種防範和牽制中國的想法，把中國當成對手，來編織針對中國的亞太戰略或者全球戰略，最終都不會成功，只是徒增中美之間的戰略互疑。

(中時)

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