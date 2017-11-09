陸擬禁習武者「釘孤枝」 網酸打不過就不給打

不少大陸家長流行將孩子送往少林寺習武。（圖/中新社）

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中時電子報

據大陸搜狐新聞網報導，從先期泰國拳王向大陸各門派叫戰，並引發真假武學爭端開始，習武之人相互約戰，並以此優異戰績自封各種大師名號，實質上卻是為了背後龐大的商機。為避免此類爭端再起，大陸體育總局昨日透過官網，發出一篇名為《關於進一步加強武術賽事活動監督管理意見》的文章，要求境內武術從業人員和習武人員，應當樹立正確的武術觀，不得有自創門派、自封「大師」和「掌門」等稱號，或是私下「釘孤枝」與惡意攻擊，甚至出現相互詆毀等方面的行為。

打從金庸、古龍、黃易、梁羽生的武俠小說大家著作，於上世紀七十年代開始風靡中文世界起，武學和武俠風潮一直存在多代人的心中。包含著作中常見的少林、武當、峨嵋等歷史悠久的宗派，更一度掀起大陸家長將孩子送入少林寺習武強身的風潮。但現實並不如小說如此美好，習武生活更多的是長時間的磨練和耐心，此外，一如小說中所言，習武的真正目的也逐漸產生爭議，就是為自保與強身健體、抑或是為了外顯而爭一個「天下第一」的名號？

大陸近年來學習武術的人愈來愈多。（圖/中新社）

此次大陸體育總局規範的武術範圍，並不僅限於傳統武術，亦包含綜合格鬥、自由搏擊、泰拳等搏擊類新興專案。但對於總局的意見，大陸網友絲毫不給面子，不少人表示「中國武術重來都是以武會友，要不還是武術嗎？」也有網友酸總局，認為是「打不過外國人，丟臉了自然要用行政手段限制」。看來，對於武術控管的縮放，始終難以取得真正平衡的那個點。

(中時電子報)

文章來源：體育總局：武術從業人員不得自創門派、自封大師、私下約架

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