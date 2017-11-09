習川會人民大會堂登場 貿易與北韓問題引關注

2017年11月09日 09:37 中時電子報 楊幼蘭

川普偕妻子梅蘭妮亞踏上人民大會堂紅毯，和中國國家主席習近平及其妻子彭麗媛見面。(圖/路透)

中國國家主席習近平與美國總統川普今日上午在北京大會堂前參加歡迎儀式。(圖/美聯社)

習川會登場！ 習近平、川普抵人民大會堂。(影／中天新聞)

習川會 中天新聞特別報導

中國國家主席習近平與來訪的美國總統川普9日在人民大會堂展開會談，而預料貿易與北韓問題將是最重要的主題。而就在前一天，川普才警告平壤，發展核武有嚴重的危險。

據路透報導，自中共第19次黨代表大會結束，習近平確認政權更加鞏固以來，這是首次有外國領袖來訪，因此中國致力表達對川普訪問的重視。

中國小朋友手舉中、美國旗熱烈歡迎兩國元首。(圖/美聯社)

川普和習近平一起走在人民大會堂前的紅毯上。(圖/美聯社)

川普露出和藹的爺爺笑容看著迎接他、手舉兩國國旗的小朋友們。(圖/路透)

不過，川普在造訪中國前，上周加大對中美貿易逆差的批評的火力，說這「令人難堪」，而且「糟透了！」他甚至指控北京進行不公平貿易，令人擔心，世界頭兩大貿易國間的緊張會變本加厲。

而北京則指出，美國需要處理限制中國在美境內投資，還有限制高科技產品出口的問題。

川普參加歡迎儀式，一旁眾多解放軍三軍儀仗隊迎接外國貴賓。(圖/路透)

兩人在紅毯上互動友善。(圖/路透)

而熟知相關事務的消息人士透露，中國預料將宣佈與美國企業約答2,500億美元（約7.5兆台幣）的交易。而這次隨同川普訪中的，還有由美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）率領的貿易代表團，其中好幾位企業執行長。

然而，部份美國商界人士擔憂，贏得合約可能要以犧牲解決中國貿易限制作代價。

美國總統川普訪中今天進入第2天，上午在人民大會堂出席歡迎儀式後，與中國國家主席習近平舉行「川習會」。

中國美國商會主席蔡瑞德（William Zarit）指出，這顯示中美有蓬勃有力的雙邊經濟關係，但由於美國企業在中國做生意時，仍屈居劣勢，因此美方仍需要致力營造平等的競爭環境。

(中時電子報)