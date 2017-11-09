習川會人民大會堂登場 貿易與北韓問題引關注

美國總統川普和中國國家主席習近平在北京人民大會堂前握手。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報
川普偕妻子梅蘭妮亞踏上人民大會堂紅毯，和中國國家主席習近平及其妻子彭麗媛見面。(圖/路透)
中國國家主席習近平與美國總統川普今日上午在北京大會堂前參加歡迎儀式。(圖/美聯社)
習川會登場！ 習近平、川普抵人民大會堂。(影／中天新聞)
習川會 中天新聞特別報導

中國國家主席習近平與來訪的美國總統川普9日在人民大會堂展開會談，而預料貿易與北韓問題將是最重要的主題。而就在前一天，川普才警告平壤，發展核武有嚴重的危險。

據路透報導，自中共第19次黨代表大會結束，習近平確認政權更加鞏固以來，這是首次有外國領袖來訪，因此中國致力表達對川普訪問的重視。

中國小朋友手舉中、美國旗熱烈歡迎兩國元首。(圖/美聯社)
川普和習近平一起走在人民大會堂前的紅毯上。(圖/美聯社)
川普露出和藹的爺爺笑容看著迎接他、手舉兩國國旗的小朋友們。(圖/路透)

不過，川普在造訪中國前，上周加大對中美貿易逆差的批評的火力，說這「令人難堪」，而且「糟透了！」他甚至指控北京進行不公平貿易，令人擔心，世界頭兩大貿易國間的緊張會變本加厲。

而北京則指出，美國需要處理限制中國在美境內投資，還有限制高科技產品出口的問題。

川普參加歡迎儀式，一旁眾多解放軍三軍儀仗隊迎接外國貴賓。(圖/路透)
兩人在紅毯上互動友善。(圖/路透)

而熟知相關事務的消息人士透露，中國預料將宣佈與美國企業約答2,500億美元（約7.5兆台幣）的交易。而這次隨同川普訪中的，還有由美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）率領的貿易代表團，其中好幾位企業執行長。

然而，部份美國商界人士擔憂，贏得合約可能要以犧牲解決中國貿易限制作代價。

美國總統川普訪中今天進入第2天，上午在人民大會堂出席歡迎儀式後，與中國國家主席習近平舉行「川習會」。

中國美國商會主席蔡瑞德（William Zarit）指出，這顯示中美有蓬勃有力的雙邊經濟關係，但由於美國企業在中國做生意時，仍屈居劣勢，因此美方仍需要致力營造平等的競爭環境。

(中時電子報)

研究：綿羊會認人 可認得歐巴馬 日記者質疑陸高規格接待川普有「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。