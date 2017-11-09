男童患罕病失80％皮膚 基因療法獲重生

醫生用夾起基因改造的皮膚。(圖取自波鴻魯爾大學網站)

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中時電子報

一名罹患罕見基因疾病的男童原本失去身體80%的皮膚、全身布滿無法治癒的感染和傷口，只能用嗎啡減輕疼痛，在幾乎要放棄治療前，德國醫療團隊找上研究再生醫學技術的義大利科學家，大膽大量使用基因改造的皮膚進行移植，才讓男童重獲新生。

這名7歲男童在2013年和父母從敘利亞逃到德國，他罹患的罕見基因疾病讓皮膚非常脆弱、易起水泡，等到他獲得治療時他已經失去幾乎所有的身體皮膚，只剩下頭部和左腿上一塊皮膚完好。德國波鴻魯爾大學(Ruhr University Bochum)的兒童醫院的醫生試著用男童父親的皮膚進行移植，但男童身體出現抗拒反應。

當所有治療都失敗後，醫生本已打算為男童進行給安寧治療，但醫療團隊找到義大利摩德納－雷焦·艾米里亞大學(University of Modena)的科學家，這個由Michele De Luca教授領導的團隊曾在實驗室中再生出健康的皮膚，但沒有大量用在人體上過。科學家從男童身上取得健康的皮膚，然後此用基因技術改造皮膚細胞，在大量培育出新皮膚。

男童在2015年秋天進行了兩次移植手術，醫生將基因改造過的新皮膚一片一片的覆蓋在男童身上，一個月以後這些新移植的皮膚就和男童的下層表皮融合。兩年過去了，現在男童的皮膚很健康、不需要服藥或是擦藥膏，也開始正常上學、踢球等，但接受這個基因治療後，他罹患皮膚癌的機率也增高，儘管目前無證據顯示會發生危險的基因突變。

(中時電子報)

文章來源：Scientists grow replacement skin for boy suffering devastating genetic disorder

文章來源：Boy is given new skin thanks to gene therapy

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