規定不能作奸犯科 卻叫員工盜伐牛樟木 生技老闆被逮

2017年11月09日 10:34 中時 陳慶居

陳慶居∕苗栗報導

苗栗縣警局刑事警察大隊會同檢警友軍，循線破獲山老鼠集團，兵分9路搜索查獲生技公司陳姓負責人及3名本籍、2名逃逸外勞，查扣百萬公噸來源不明牛樟木，其中10噸市價約200萬確認來自國有林珍貴林木，其他90噸待釐清。警方追查過程發現，集團外銷大陸的5只貨櫃，有2只牛樟已植菌，竟被買方視為發霉的瑕疵品而退回。

苗栗警方會同檢警友軍，查獲生技公司負責人是山老鼠幕後主嫌，利用倉庫屯積來源不明珍貴牛樟木。（陳慶居翻攝）

警方調查，山老鼠集團幕後主嫌為設在台中大肚的生技公司負責人陳和（52歲），共犯有陳姓、蘇姓及黃姓本籍男子，還有2名越南籍男嫌。其中有名共犯的太太是外籍配偶，由她吸收同鄉加入山老鼠集團。

諷刺的是，生技公司聘雇員工有8大準則，包括不聘雇吃喝嫖賭、貪汙舞弊、作奸犯科、吸毒酗酒、橫行霸道、蓄鬍留瓣及長年吃齋等對象，但暗中卻盜賣國有林木。

來源不明的珍貴林木數量可觀，待林務局進一步釐清。（陳慶居翻攝）

苗栗縣警察局副局長游永中指出，警方於今年7月份獲得情資，雲林縣籍黃姓男子、台中縣籍蘇姓男子共組山老鼠集團，於新竹縣、苗栗縣、台東縣等國有林班地盜伐、收購珍貴林木後，販賣至苗栗縣三義地區木雕店，再以貨櫃裝箱運出國外銷售圖利。蘇、黃為規避警方查緝，於交易過程中多以通訊軟體聯繫，並於中部地區租用大型倉庫屯放不法取得珍貴林木，再販售到中國大陸地區，作為雕刻藝品用途。

警方會同林務局已釐清其中10噸是來自國有林的珍貴牛樟木。（陳慶居翻攝）

今年9月間，集團販售5只貨櫃木材到大陸，其中2只牛樟木因植菌長了珍貴的牛樟芝，對方卻不識貨認為是發霉的瑕疵品，退回台灣，警方會同海關查驗，查獲7公噸的牛樟木，讓辦案人員感到不可思議。

由於此案牽涉新竹、苗栗、台中甚至台東等縣市轄區，苗栗警方報請台中檢方指揮偵辦，動員刑事局偵查第六大隊、台中市警察局和平分局、保七總隊第五及第九大隊、保三總隊第一大隊等單位警力及林務局人員，同步搜索台中、台北、台東等9處地點。

(中時)