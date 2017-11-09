傳民進黨中常會酸柯P 陳菊轉趨低調

2017年11月09日 10:34 中時 林宏聰

台北市長柯文哲為地方舉債問題，與高雄市長陳菊連日來隔空交鋒，8日民進黨中常會，據傳黨內力挺花媽，她也跟著酸柯文哲是「飽漢不知餓漢饑」，但陳菊9日恢復以往低調態度，不願繼續開砲，只說「對柯P沒有評論、我們祝福他高票連任」。

陳菊9日上午在議會市政總質詢後，接受媒體訪問，記者問她連日來與柯文哲的交鋒，她語帶無奈表示，沒有什麼好討論的，「高雄市政的發展，跟各城市市政發展各有不同，我們都彼此尊重」。

媒體追問民進黨中常會似乎群起聲援她，陳菊趕忙說「這也沒有什麼，我們對柯P沒有評論，祝福他高票連任」；新上任的新聞局長張家興也趕緊出面緩頰，苦笑拜託媒體別再提柯文哲，顯然想刻意淡化最近北高首長一連串的「鬥嘴鼓」。

針對行政院會9日將討論新版一例一休，陳菊肯定行政院長賴清德勇於承擔，她強調，希望新版本在立法院能夠順利修法，讓企業有彈性、社會經濟能夠發展，但民進黨保護勞工的理想不會改變。

另外，義大世界遭市府禁止全面開發，經過多年纏訟，最高行政法院判義大世界勝訴，義大世界為此向市府提出258.77億元國家賠償，對此，陳菊強調「尊重司法判決」，但義大整個開發容積超過3萬4000多坪，司法調查已經很清楚，市府會依法行事。

(中時)