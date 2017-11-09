身分證字號諧音「您北白癡」 女困擾要求改號

2017年11月09日 10:36 中時 王文吉

神岡戶政事務所寄送小叮嚀給劉小姐，提醒其他證件與金融機構等都需要申請變更，避免不便。（王文吉翻攝）

台中市劉小姐身分證字號末4碼為0887，諧音為「您北白癡」，因不符末碼有4或是連續3個4之規定，無法直接申請變更，她因受不了親友取笑，希望更改身份證字號，經向戶籍地神岡戶政事務所申請，主任廖文松依姓名條例與內政部函釋，同意劉女變更身分證字號，劉女大表感謝。

在百貨公司上班的劉小姐表示，因為職業關係，下班時段經常是夜晚時間，有時遇到警察臨檢，報身分證字號時，同事聽到都會嘲笑她，加上從年輕時罹患癌症，必須定期到醫院回診，前後總共動了7次手術。

神岡戶政同仁聽到劉小姐困擾，轉告主管知曉，主任廖文松建議劉小姐提出影響生活具體事蹟，申請身分證字號變更，之後神岡戶政事務所並寄送貼心小叮嚀給劉小姐，提醒其他證件與金融機構等都需要申請變更，避免之後生活造成不便。

廖文松表示，依姓名條例與內政部函釋，身分證字號變更除了末碼為4、連續3個4之外個案具體事實確屬特殊情事者，並無姓名條例第12條規定之情事，且國民身分證統一編號未曾變更者，得由戶政所依上開規定本於職權核處，以1次為限。

廖文松說，考量劉小姐原有身分證字號對於本人身心影響甚鉅，此為特殊個案，深入了解劉小姐之情形後戶政所同意統號變更，並給予劉小姐後續關心。

(中時)