107年公告地價 中市府地政局傾向不調漲

台中市議會9日舉行交通地政業務質詢！市議員曾朝榮、邱素貞、江肇國、張雅旻（由左至右）等人關心明年公告地價稅調整問題。（陳世宗攝）

友善列印
中時

公告地價已改為兩年一調，107年公告地價將面臨調整，有市議員建議台中市政府緩漲。市府地政局長張治祥說，對農民等土地長期持有人面臨地價稅上漲的壓力，市府感同身受，今年不動產交易熱度下降；基於維持土地正義及依法公平納稅，兩者平衡之下，明年公告地價將傾向不調漲。

台中市議會9日舉行交通地政業務質詢，市議員曾朝榮、邱素貞、江肇國、張雅旻、范淞育等人皆關心明年公告地價稅調整問題。邱素貞議員說，觀察近2年房價走勢、實價登錄或內政部發布的台中市都市土地地價指數，皆顯示並無大幅上漲；建議明年公告地價應合理反映房市動態，不調高公告地價。

市議員江肇國認為，地價稅課稅應該針對非炒作的長期持有人減免地價稅，必須落實土地正義，建議明年度一定要緩漲。

地政局張治祥表示，105年全國平均調幅達30%，造成民眾反彈，為隨時反映地價漲跌趨勢，行政院內政部今年修法，已將公告地價稅由三年一次縮短為兩年，全國趨勢來看，去年地價大漲，今年截至目前地價有下滑趨勢，兩年合計略微上漲，因此明年全國公告地價平均應會微幅上漲。

張治祥強調，對台中而言，今年北屯區不動產交易熱度較高，806個區段中有207個區段上漲，但因景氣關係，其他區域地價均下跌，明年公告地價，地政局會如實反映地價波動情形，兼具土地正義與依法納稅平衡下，明年公告地價將傾向不調漲。

(中時)

傳民進黨中常會酸柯P 陳菊轉趨低… 指揮搜救要緊! 朝野同意馮世寬提…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。