107年公告地價 中市府地政局傾向不調漲

2017年11月09日 11:49 中時 陳世宗

公告地價已改為兩年一調，107年公告地價將面臨調整，有市議員建議台中市政府緩漲。市府地政局長張治祥說，對農民等土地長期持有人面臨地價稅上漲的壓力，市府感同身受，今年不動產交易熱度下降；基於維持土地正義及依法公平納稅，兩者平衡之下，明年公告地價將傾向不調漲。

台中市議會9日舉行交通地政業務質詢，市議員曾朝榮、邱素貞、江肇國、張雅旻、范淞育等人皆關心明年公告地價稅調整問題。邱素貞議員說，觀察近2年房價走勢、實價登錄或內政部發布的台中市都市土地地價指數，皆顯示並無大幅上漲；建議明年公告地價應合理反映房市動態，不調高公告地價。

市議員江肇國認為，地價稅課稅應該針對非炒作的長期持有人減免地價稅，必須落實土地正義，建議明年度一定要緩漲。

地政局張治祥表示，105年全國平均調幅達30%，造成民眾反彈，為隨時反映地價漲跌趨勢，行政院內政部今年修法，已將公告地價稅由三年一次縮短為兩年，全國趨勢來看，去年地價大漲，今年截至目前地價有下滑趨勢，兩年合計略微上漲，因此明年全國公告地價平均應會微幅上漲。

張治祥強調，對台中而言，今年北屯區不動產交易熱度較高，806個區段中有207個區段上漲，但因景氣關係，其他區域地價均下跌，明年公告地價，地政局會如實反映地價波動情形，兼具土地正義與依法納稅平衡下，明年公告地價將傾向不調漲。

(中時)