傅達仁瑞士旅遊不忘安樂死法案 衛福部回函這樣說

2017年11月09日 12:37 中時 洪秀瑛

傅達仁今PO出衛福部的回函。（取自臉書）

傅達仁與家人和友人在瑞士。（取自臉書）

84歲的傅達仁因罹患胰臟癌，先前積極與瓊瑤推動安樂死法案，他並上書總統蔡英文，不過總統回信以「牽涉法侓、醫學、哲學、宗教、倫理道德、社會文化、層面，必須詳加研議」，等於給軟釘子，但他仍不放棄。他曾表示過自己的生命所剩不多，近日也在臉書分享和家人正在瑞士展開「最後旅程」。

他今（9日）凌晨在臉書貼出衛福部的回函，語多無奈：「出國前夕還接到衛福部回函，唉！還是一樣的內容，我已寫下『傅十條』分項回答。」

臉書全文：

19號寫告别信給總統，感謝她回信 ，不過對安樂死合法化，奮鬥一年來，府、院、部回函一律制式：牽涉法侓、醫學、哲學、宗教、倫理道德、社會文化、層面必須詳加研議，日子不多了！請大家耐心看完！我必須一一說清講白：

一、54年前中山女高17歳學生王曉民嚴重車禍成植物人，株連父母大痛苦，哀求安樂死被拒絕，當時制式回函內容 應和現在一樣！結果王生躺了47年才死。54年來台灣多少絕症人

，生不如死，而自殺或殺了老婆再自殺者不計其數，還有自殺沒死的人更多！慘絕人寰！

二、法律上，卡在我們自殺者不加罪，但幫助自殺者有罪，而歐美實行安樂死國家是：善意幫助自殺無罪！這不能修法嗎？

三、醫學上：台灣是洗腎王國，插臥病人比美國多五到八倍，不解救百姓的大痛苦嗎？

四、哲學上：「白馬非馬」絕症自願者是白馬一族！其他黑馬、花馬、黃馬的「馬」不能決定白馬一族的死活！

五、宗教：瑞士、荷、比、盧，哥、美、加等行安樂死的民主人權國家皆基督教國家。法律超越宗教！况還可「不自願」

六，倫理道德：殺了絕症老伴再自殺 ，還有什麼倫道？

七．社會文化：台灣已是老人社會，每年十萬癌未患者有110人自殺，已成世界第一，而美國才十人。

八、絕症，自願，不影響他人自由、實行個人人權，節省國家預算，減少後代麻煩，為年輕人立保險。有一天老了絕症了，因國家有安樂死法可申請獲准後吃一包藥或一塊糖，3分鐘左右不痛睡著而亡。如此善法、不立法，違憲。

九、安寧治療和安樂死不一様，但在先行國都是一齊實行，而並行不悖，絕症自願者可以人道尊嚴的實行選擇權。

十、所以在生命自主權法中，絕症自願者除放棄治療，安寧治療外，加上安樂死選擇權即可，修法就好了。

(中時)