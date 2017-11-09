有錢人的教育？實驗教育校數擬放寬 教部：超過將逐案審查

2017年11月09日 11:56 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

實驗教育三法上路3年，許多縣市認為限制太多，應該鬆綁。教育部長潘文忠今天表示，將推動實驗教育法修法，讓各縣市申請校數上限從現行10％提高至1/3，但為避免只衝數量、忽略品質，各縣市實驗教育學校數量超過5％的部分，要報請教育部逐一審查。

此外，民進黨立委張廖萬堅提出「實驗大學」的修法版本，他認為現在中小學實驗教育愈來愈蓬勃，應該有「實驗大學」讓他們銜接，全校人數少於500人，必修課程極小化、選修課程極大化，以符合實驗教育學生自主學習的特性。對此，潘文忠認為實驗教育延伸到大學有必要性。

實驗教育三法自103年11月公布施行，106學年，學校型態實驗教育方面，有51所公立學校及3所私立大學辦理，學生數5664人；非學校型態實驗教育學生（自學生），國小2824人、國中1041人、高中976人；公立國中小委託私人辦理的部分，共有7所學校辦理，學生1676人。總結來說，106學年有61校1萬2181人參與實驗教育。

立法院將進行實驗教育三法修法，除行政院版本外，也有張廖萬堅、蘇巧慧、蘇治芬、林俊憲等立委提出多個修法版本。關於行政院版的修法方向，放寬各縣市申請實驗教育學校的上限，從現行10％提高至1/3。

潘文忠表示，實驗教育三法上路以來，一些縣市積極參與，譬如宜蘭縣就認為10％的規定太嚴，要求放寬，因此這次修法擬放寬至1/3，以讓更多學校及學生參與實驗教育。

民進黨立委陳亭妃質疑，現在許多縣市都在衝實驗教育學校的數量，她很擔心，如果品質沒有管控好，將搞砸實驗教育。國民黨立委柯志恩說，現在實驗教育學校學費一年動輒9萬元、10萬元，政府只能補助約4萬元，中低收入戶學生根本沒有能力就讀，她擔心實驗教育變成「有錢人的教育」。

對於實驗教育品質的問題，潘文忠回應，未來各縣市即使有1/3學校可以申請推動實驗教育，但超過5％的部分，都要報請教育部逐案審查，如果不符合實驗教育的精神，教育部不會核準他們設立。至於「實驗大學」，他說，目前行政院的修法版本並未提到，不過之後將補進。

(中時)