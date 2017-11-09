手腳「爆青筋」醫師：代表身體這些部位可能出問題

當靜脈血液回流受阻、壓力升高時，青筋就會凸起。(圖/達志影像)

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中時電子報

我們常說生氣時會「爆青筋」，當身體各部位出現凸起、扭曲，甚至變色的青筋時，是否代表身體健康拉報警？台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，生活中常說的「青筋」其實不是筋，是人體皮下可以看見的靜脈血管，當靜脈血液回流受阻、壓力升高時，青筋就會凸起。

陳潮宗指出，血液回留受阻的原因，是體內積滯所致，無論哪個部位的青筋異常凸起，代表人體淤血、痰濕、熱毒、積滯等生理廢物不能及時排出體外，反映出人體的氣滯血瘀，而血瘀患者普遍存在微循環障礙，大家應學會如何觀察，了解身體不適之處，及早就醫。

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大家所能觀察到的青筋，主要分布在臉部、手部和腳部，其中以手背的青筋特別明顯。中醫師指出，手部外側的經絡主管大腸、小腸，手部內側經絡主管心、肺；足部外側經絡主管胃、膽、膀胱，足部內側經絡主管脾臟、肝臟、腎臟。

由於胃腸道內的廢物、毒素、細菌、粘液、宿便積太久有害人體，想要促進腸胃蠕動，可多吃地瓜葉、白菜、菠菜；保健心肺可吃百合、苦瓜、蓮子心；保肝顧腎可吃油菜、花椰菜、紫米、黑芝麻。

醫師表示，當膽固醇、血脂、積滯過多，導致血液循環障礙，就容易引起高血脂、高血糖、高血壓等心血管疾病。如果經脈有痰、濕、淤、熱、毒、積滯堵塞，更會加劇炎症反映。根據研究發現，癌症和衰老都是體內血淤、廢物的積滯引起，中醫師表示，可依個人體質祛風化瘀，改善血液循環，調節血凝狀態，促進身體代謝，預防血栓。

(中時電子報)

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